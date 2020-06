Ndryshon skema për sigurimin e detyrueshëm të makinave

Skema për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve do të ndryshojë. Tarifa e policës së sigurimit TPL, do të përcaktohet në bazë të historikut të pronarit të mjetit, por ky sistem nuk do të jetë detyrues. Drafti i ri i projektligjit “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” sanksionon se kompanitë mund të përfshijnë sistemin bonus-malus në përcaktim. Konkretisht në nenin 7 të projektligjit ku flitet për tarifat e primit të sigurimit të detyrueshëm saktësohet se kompanitë e sigurimit i përcaktojnë vetë tarfiat e primit të sigurimit të detyrueshëm për mjetet motorike. Në pikën 8 të këtij neni thuhet se “Shoqëria e sigurimit mund të përfshijë sistemin bonus-malus në përcaktimin e tarifave të primeve të sigurimit të përgjegjësisë së të siguruarit për dëmet shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti motorik, me përjashtim të policës kufitare dhe kartonit jeshil”.

Relacioni

Në relacionin që shoqëron projektligjin thuhet se “shoqëria e sigurimit duhet të përfshijë sistemin bonus-malus në përcaktimin e tarifave të primeve të sigurimit të përgjegjësisë së të siguruarit për dëmet shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti motorik, me përjashtim të policës kufitare dhe kartonit jeshil. Autoriteti përcakton kriteret e sistemit bonus-malus, kategoritë e mjeteve ku zbatohet si dhe të dhënat e nevojshme për zbatimin e këtij sistemi”. Edhe koncepti i vetë sistemit bonus-malus ka ndryshuar në draftligjin e ri duke u riformuluar në tre pika dhe duke theksuar se tashmë zbatimi i tij është një e drejtë e kompanive dhe si një nga faktorët për primin e sigurimit. “Sistemi bonus-malus është sistemi për përcaktimin e nivelit të primit të sigurimit të detyrueshëm motorik, bazuar në historikun e dëmeve të të siguruarit. Sistemi bonus-malus, është një nga faktorët e riskut, të cilin shoqëritë e sigurimit kanë të drejtë ta zbatojnë në tarifimin e sigurimit të përgjegjësisë së të siguruarit të mjetit motorik, për dëmet shkaktuar palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti. Shoqëria e sigurimit është e detyruar të vërë në dispozicion të siguruarve çertifikatën e historikut të dëmeve sipas formatit, metodës, afateve kohore dhe përmbajtjes të përcaktuar me rregulla të miratuara nga Autoriteti”- thuhet në projektligjin e ri. Më herët projektligji fillestar parashikonte se “sistemi bonus-malus është sistemi i cili zbatohet për përcaktimin e nivelit të primit të sigurimit të detyrue-shëm motorik, bazuar në historikun e dëmeve të të siguruarit. Shoqëria e sigurimit është e detyruar të vërë në dispozicion të siguruarve certifikatën e historikut të dëmeve të 5 viteve të fundit, sipas formatit, metodës, afateve kohore dhe përmbajtjes të përcaktuar me rregulla të miratuara nga Autoriteti.

Pagesat

Projektligji trajton sigurimin e pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik, i cili parashikon detyrimin e pronarëve të mjeteve të transportit publik për lidhjen e kontratës së sigurimit të aksidenteve të pasagjerëve në transportin publik, të drejtën për dëmshpërblim të pasagjerit ose përfituesit, si dhe përgjegjësinë e shoqërisë së sigurimit, rastet e mbulimit dhe minimumin e shumës së siguruar, e cila është përcaktuar: a) 2 000 000 lekë në rast vdekjeje; b) 4 000 000 lekë në rast paaftësie të përhershme për punë dhe c) 1 000 000 lekë në rast paaftësie të përkohshme për punë dhe trajtimet mjekësore.

Pagesën e çdo kërkese për dëmshpërblim:

a) për dëme ndaj personit, brenda 90 ditëve nga data e depozitimit të kërkesës për dëmshpërblim;

b) për dëme ndaj pronës, brenda 30 ditëve nga data e depozitimit të kërkesës për dëmshpërblim.