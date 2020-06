Patozi: Nevojë ulëritëse për ndryshim! E vetmja mënyrë përmbysja e kryetarokracisë dhe listave të mbyllura

Kreu i Bindjes Demokratike, Astrit Patozi, ka bërë sot një ftesë për të gjithë ata “që kanë nevojë ulëritëse për ndryshim”.

Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Patozi shkruan se ky ndryshim vjen vetëm përmes përmbysjes së “kryetarokracisë” dhe listave të mbyllura.

Ai thotë mes të tjerash se partia që ai drejton është e hapur të bashkëpunojë me çdo zë publik, që është afishuar për ndryshimin e sistemit politik në vend.

Postimi i plotë:

NË ÇDO RAST, E KEMI RRUGËN BASHKË

Kjo është një ftesë e veçantë, që ka parasysh specifikisht ata që mendojnë si ne, se Shqipëria ka nevojë ulëritëse për ndryshimin, i cili mund të vijë vetëm përmes përmbysjes së kryetarokracisë dhe listave të mbyllura, si instrument për të mbajtur në këmbë një regjim politik të përçudnuar.

Shumë të nderuar miq dhe kolegë! Ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër për ta çuar përpara këtë kauzë të bukur, përveçse duke zbritur në fushë. Dhe këtu e kemi fjalën për të gjitha ata që mendojnë se kanë një rol për të luajtur që ky mision të realizohet.

Bindja Demokratike është e hapur të bashkëpunojë dhe të bashkëveprojë me çdo zë publik, që është afishuar për ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri, që nis me një reformë të qenësishme elektorale, por nuk është kurrësesi dakord me marrëveshjen e pistë të Këshillit Politik, e cila vetëm reformë nuk mund të quhet.

Duke ftuar secilin prej jush të na bashkohet, ne njëkohësisht mirëkuptojmë çdo individ apo fluks të caktuar shoqëror, që për arsye subjektive apo objektive nuk e gjen veten brenda forcës sonë politike dhe programit të saj.

Kjo për ne nuk përbën asnjë problem, sepse jemi të bindur që në të gjitha rastet, rrugët tona do të bashkohen prapë. Mjafton që ata, të cilët nuk janë dakord me statuskuonë e shëmtuar, ku tre apo katër persona kanë marrë peng gjithë Shqipërinë, të organizohen dhe të strukturohen sipas dëshirës dhe interesave të veta politike dhe të bëhen gati për zgjedhje.

Ne mirëpresim çdo formacion të ri politik, i cili mund të jetë parti, lëvizje, listë, koalicion apo aleancë para ose paszgjedhore, që ka në themel kauzën e ndryshimit të Shqipërisë përmes carjes së rrethimit të këtij sistemi të kalbur politik.

Ne i konsiderojmë të gjithë ata persona apo formacione politike si aleatët tanë natyralë, sepse kauzën dhe qëllimin e kemi të përbashkët.

Natyrisht, ne jemi të ndërgjegjshëm për vështirësitë e shumta që ekzistojnë në kornizën ligjore ekzistuese dhe në terren për forcat e reja politike në Shqipëqri, për shkak të vullnetit diabolik të dy aktorëve kryesore për t’i vënë drynin portës së ndryshimit. Por kjo nuk duhet të na dekurajojë dhe të na bëjë të humbasim shpresën, sepse sot që po flasim, sipas stë gjitha sondazheve, kauza jonë është mazhoramcë kushtetuese.

Ne mendojmë se nuk ka asnjë forcë mbi tokë që ta frenojë dëshirën e gjithëpranuar të shqiptarëve për ndryshim, e cila do të derdhet fuqishëm në këto zgjedhje. Por ne nuk mund të presim që kundërshtarët e ndryshimit të na dhurojnë gjë në këtë betejë, sepse kjo është një gjë që nuk ka për të ndodhur.

Ndaj nuk duhet të kemi asnjë hezitim, edhe në rastin më të keq, sikur dakordësimi i deritanishëm Rama-Basha të mbetet në fuqi deri në fund, pra, që praktisht gjithçka të mbetet si më parë.

Ata e kanë të pamundur të na skualifikojnë, edhe pse të gjithë qëllimin final të pazarit e kanë pasur për të ruajtur duart e tyre ndotura nga vjedhja e votave në kaq shumë palë zgjedhje brenda në kutitë e votimit.

Jemi të bindur se bashkë do t’ia dalim t’u imponohemi atyre, mjafton që të jemi të vendosur dhe të përgatitur që tani për ta treguar forcën dhe peshën tonë në zgjedhjet e ardhshme, prej nga do të nisë ndyshimi.