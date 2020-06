Video/ Përfshihet nga flakët ndërtesa në Londër, plagosen 18 persona

Një zjarr i frikshëm ka përfshirë ndërtesën 17 katërshe në bllokun në Otto Street, Kennington në Londër. Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije se një banesë me pesë dhoma gjumi u përfshi plotësisht nga zjarri, ndërsa flakët e zjarrit të përhapura me shpejtësi kanë shkaktuar panik tek banorët e zonës.

Si pasojë e flakëve janë plagosur 18 persona dhe janë shënuar dëme të mëdha materiale.Ngjarja ndodhi në bllokun në Otto Street, Kennington pasi një banesë me pesë dhoma gjumi u përfshi plotësisht nga zjarri.

Brigada e Zjarrit në Londër dërgoi tetë motorë dhe rreth 60 zjarrfikës për të shuar flakët.