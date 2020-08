Gjalpi i kikirikut, vlerat që përftojmë dhe si ta përgatisim në shtëpi

Çenkuela Hasa

Gjalpi kikirikut me shije dhe aromë karakteristike, jo për të gjithë ushqimi preferuar por padiskutim një nga ushqimet më të shëndetshme. Ai përmison shëndetin kardiovaskular, forcon imunitetin, dhe përmison shëndetin mendor. Përmbajtja e lartë e kikirikëve me niacinë ndihmon në shërimin e qelizave te dëmtuara te sëmundjes Alzheimer. Gjalpi kikirikut është i pasur me yndyrë dhe klasifikohet si një ushqim hiperkalorik. Kikirikët janë të pasur me yndyra organike bimore.

Sasia është një element që ne duhet të kemi kujdes kur përdorim gjalp kikiriku, pavarësisht qëllimit që ne kemi me fizikun. 1 lugë gjelle gjalp kikiriku në ditë është sasia normale që ne duhet të konsumojmë.

Për 1 lugë gjelle gjalp kikiriku ne përfitojmë:

155 kalori

6 gram protein

1.6 gram fibër

5 gram karbohidrate

12 gram yndyrë

Ju gjithashtu me një lugë gjelle gjalp kikiriku furnizoni organizmin tuaj me vlera ushqyese të shumta, si mëposhtë:

Proteina 12%

Fibra bimore 15%

Vitamine E 18%

Jod 5%

Hekur 10%

Zink 10%

Triptofan 30%

Gjalpi kikirikut është një ushqim shumë i shëndetshëm për fëmijët, sportistët, personat që merren rregullisht me aktivitet fizik. Ai zë vendin e parë në listë, për personat që vuajnë nga nënpesha. Këtyre personave u sugjerohet ta përdorin çdo ditë të përfshirë në një mëngjes të bollshëm. Duke qenë i pasur me proteina ai ka një ndikim të jashtëzakonshëm në ndërtimin e masës muskulare.

Gjalpin e kikirikut ne mund ta përfshijmë në receta të ndryshme, si smothie, tost, apo shoqërur me fruta. Një gjë që ju ndoshta akoma nuk e dini është se ai mund të përgatitet shumë lehtë edhe në kushte shtëpie.

Përbërësit

600 gram kikirikë të qëruar

1 lugë gjelle mjaltë

1 lugë gjelle vaji ulliri

Pak kripë

Përgatitja

Pjekim kikirikët dhe i lëmë të ftohen për disa minuta

I vendosim më pas në mikser, ku shtojmë mjaltin e vajin. I miksojmë derisa krijohet një masë kremoze, dhe më pas e vendosim në një enë qelqi dhe e ruajmë në frigorifer.