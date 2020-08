Italia hap shkollat në shtator/ Rregullat e reja për nxënësit, por edhe për mësuesit

Italia i ka dhënë “OK” fillimit të shkollës në shtator, dhe ka publikuar edhe masat për nxënësit, por edhe për mësuesët. Ndërkaq organet drejtuese po flasin ende për testet e detyrueshme për të gjithë mësuesit.

Maska për të vegjlit

Nga 0 deri në 6 vjet nuk kërkohet maskë për fëmijët ndërsa për operatorët po. Ne jemi duke bërë një vlerësim të maskave transparente për operatorët, të cilat mund të lejojnë komunikimin e lëvizjes së buzëve te fëmija. Këto janë maska ​​që mund të përdoren nga të shurdhërit. Maskat nuk do të jenë të detyrueshme për fëmijët e ciklit të ulët.

Në shkollën fillore

Nga 6 deri në 10 vjet, ekziston ende një vlerësim i pasigurt i potencialit të infektimit të fëmijëve të kësaj moshe. Në praktikë sugjerojmë që fëmijët mbi 6 vjeç nga shtëpia në shkollë – në autobusë shkollorë, autobusë – duhet të mbajnë një maskë. Edhe në shkollë, por nëse ulen në tryezë dhe mësuesi konfirmon ndarjen, fëmijët heqin maskën. Duhet të vishet kur lëvizin ose në momente të grumbullimit. Duhet të hiqet, padyshim në kantinë dhe për aktivitete sportive

Mbi 10 vjeç

Mbi 10 vjet, domethënë në shkollën e mesme, ekziston detyrimi të vishni maskë. Por nëse studentët janë tre këmbë larg dhe ulur, ata mund ta heqin atë.

Për autobusët shkollorë nuk ka probleme madhore: rregullat do të mbeten pak a shumë të njëjta dhe ata do të jenë në gjendje të udhëtojnë me kapacitet të plotë për sa kohë që hyrja

Transporti publik

“Për transportin publik lokal, ne kemi dhënë disa indikacione se po zyrtarizojmë. Përdorimi i një maskë është i detyrueshëm, shpërndarësit dezinfektues janë të nevojshëm në bord dhe udhëtimet duhet të shtohen. Ashtu siç është e nevojshme të parashikoni pranime në grupe në shkollë në mënyrë që të vononi orët e pikut të transportit publik. Këto janë indikacione që kemi dhënë që nga pranvera e kaluar”, saktësoi Miozzo.