Greqia shtyn masat kufizuese, kufiri me Shqipërinë i mbyllur deri më 11 shtator

Greqia ka shtyrë masat kufizuese duke përfshirë edhe kufijtë, si masë parandaluese ndaj përhapjes së COVID-19.

Mediat në vendin fqinj raportojnë se do të shtyhet me 2 javë hapja e kufirit me Shqipërinë. Gjithashtu Greqia ka vendosur që kufirin ta mbajë të mbyllur edhe me Maqedoninë e Veriut, dhe do të lejohet të hyjnë vetëm kategoritë e paracaktuara me test tamponi negativ ndaj COVID-19 me vete si dhe aplikimin PFL.

Ndërkohë sa i përket fluturimeve, edhe për kategoritë e caktuara të lejuara do të ketë kontrolle paraprake për gjendjen e tyre me apo pa COVID-19.