Përcaktohet kalendari i Kategorisë Superiore, java e parë starton me supersfidën Tirana-Kukësi

Shorti i Kategorisë Superiore për sezonin 2020-2021 është hedhur sot në orën 11:00, në ambientet e stadiumit “Air Albania”.

Kujtojmë që Superiorja këtë sezon do të startojë më 12 shtator, ndërkohë që ekipet u njohën me kalendarin plot 15 ditë para se të nisë kampionati. FSHF ka vendosur disa piketa, për sa i përket sezonit, teksa deri më 23 dhjetor do të zhvillohen 17 javë të kampionatit dhe në janar ekipet mbyllin fazën e dytë, duke nisur nga 16 janari, kur luhen takimet e javës së 18-të. Java e parë do të hap siparin me një përballje spektakolare mes kampionëve të Tiranës dhe nënkampionëve të Kukësit.

JAVA 1:

Tirana-Kukësi

Teuta-Skënderbeu

Vllaznia-Apolonia

Bylis-Laçi

Kastrioti-Partizani