A duhet të mbajnë fëmijët maska?

Shumë shtete në botë po vazhdojnë të përballen me rritje të numrit të të infektuarve me koronavirusin e ri. Në bazë të disa studimeve, në mesin e të prekurve, rezulton një përqindje e vogël e fëmijëve nën moshën 18-vjeçare, krahasuar me të rriturit.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nuk ka ende dëshmi se fëmijët mund të jenë bartës kryesor të virusit, por shumë studime kanë treguar se fëmijët mund të infektohen dhe nëse ata kanë simptome, mund ta përhapin virusin tek të rriturit.

Që nga përhapja e pandemisë në botë, fëmijët janë shkëputur nga aktivitetet e tyre ditore, si shkuarja në qëndrim ditor apo parqe, për të ulur rrezikun e infektimit me virus.

OBSH-ja dhe UNICEF-i, kanë adresuar pasojat me të cilat fëmijët mund të përballen gjatë zhvillimit të tyre, si pasojë e izolimit. Sipas tyre, fëmijët duhet të lejohen të zhvillojnë aktivitete, por gjithmonë duke pasur parasysh masat mbrojtëse. /REL