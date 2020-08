E reja kallëzon të riun: Bëmë seks, nuk më tregoi që ishte dy herë i martuar! Policët e pyesin pse mban fotot nudo në celular

Martesën e parë ai e mbylli me divorc. Me bashkëshorten e dytë lindi një fëmijë. Por edhe tek e dyta dashuria nuk i zgjati, megjithatë ai u vu në kërkim të një historie të re. Përditë në lokalin ku punonte ai shikonte një vajzë që kthehej në shtëpi në orar fiks dhe ja vuri syrin.

Por e reja me inicialet J. R e cila u bë e dashura e shtetasit D. Q., kur zbuloi se ai ishte i martuar, pa një pa dy iu drejtua policisë duke e kallzuar. Denoncimi përmes të cilit kërkohej ndihma e unformave blu për tu ndarë u rregjistrua në komisariatin numër pesë

J.R kujton në polici çdo të dhënë të njohjes me D. që prej ditës së parë kur ai ndërpreu rrugën duke i lënë në dorë numrin e telefonit. Por e reja e hodhi numrin përtokë.

“Mos bëj të vështirën- më tha i panjohuri- je interesante”-tregon e reja në polici. Sipas burimeve policore vajza ka përshkruar se si përditë pas atij moment i riu shoqëronte për në shtëpi pa thënë asnjë fjalë, deri sa ajo është dorëzuar dhe e ka pyetur për emrin. “ Filloi të më pëlqente shoqëria me të, bënim rrugën së bashku dhe D. nuk më kërkoi asnjëherë të uleshim në kafe por vetëm bisedonim”. Marrëdhënia mes të martuarit dhe beqares ka marrë drejtim tjetër gjatë karantinës së pandemisë , kur e reja u mbyll në shtëpi.

” Në muajin mars , ditën nuk e mbaj mend e telefonova dhe dolëm së bashku në lagje, biseduam për gjëra të ndryshme, por pa I shfaqur njëri- tjetrit asgjë tjetër” thotë më tej në denoncim vajza me inicialet J.R.. Në javët në vazhdim njohja ka përparuar dhe ata janë ulur në kafenë e parë, pas të cilës kanë vendosur të marrin një dhomë në një hotel që gjendet në Kamëz.

“ Qëndrova me dëshirë dhe kreva marrëdhënie pa dëshirën time” këmbëngul e reja , lidhja e të cilës u zbulua pasi në një nga ditët intime ata kishin shkrepur fotografi, që u zbuluan në telefonin e J.R nga e ëma. Kur mësova që ishte i martuar – shton e reja- e pyeta nëse ishte e vërtetë, më tha që do ndahej dhe që më donte.’ Vendosa ta denoncoj që të shkëputem njëherë e mirë prej tij, dhe këtë vendim e mora së bashku me prindërit – shton më tej J.R, që vazhdon më tej dhe detajon se me shumë mundësi D. nëse ka rënë në dashuri me të, atëherë ai po mashtron bashkëshorten.

D.Qema sapo është thirrur në polici sipas një burimi të gazetës Si pranë komisariatit numër pesë,ka ngritur supet dhe ka shprehur habi duke u pyetur se përse e kishin thirrur. “Nuk di ç’të them, por kam rënë në dashuri me J. Në lidhje me të qenit i martuar, ja kam treguar që në fillim që isha i zënë. Madje ramë dakord që të martoheshim sapo të divorcohesha”- I tregon i riu

”Kërkesën për martesë ja kam shfaqur që në fillim , dhe martesa ime nuk ishte pengesë, ajo më tha mjafton të ndahesha dhe nuk kishte asnjë problem”. I pyetur nga agjentët se përse i mbante fotografitë nudo të së dashurës, D. ” në asnjë rast nuk I kam përdorur si presion, këto foto janë edhe në telefonin e J.” .

Policia nuk ka vendosur ende se për çfarë vepre do ta referojë ngjarjen , përderisa nuk ka zbuluar asnjë të dhënë presioni apo marrëdhënieje seksuale me dhunë. /Gazeta Si/