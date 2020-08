Vuçiç: Pres befasi në Uashington, refuzoj takimin me Trump nëse…

Presidenti i Serbisë Alekandar Vuçiç, për Televizion serb Pink ka deklaruar se pret befasi në negociatat e ardhshme Prishtinë – Beograd në Uashington. Sic ka thënë Vuçiçi, nëse kërkohet njohja e ndërsjelltë mes Serbisë e Kosovës, në këtë rast ai do të refuzonte një takim me Presidentin e SHBA-ve Donald Trump.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, për televizionin serb “Pink” të shtunën në mëngjes, tha se Serbia ka pranuar agjendën zyrtare për negociatat me Kosovën në Uashington, më 4 shtator, dhe se në të është vetëm një “pikë që është e papranueshme”. Presidenti i Serbisë nuk specifikoi se për çfarë bëhet fjalë, por vlerësoi se pret befasi dhe negociata të vështira, shkruan Klan Macedonia.

” Thelbi është që (Avdullah) Hoti dhe zyrtarë shqiptarë thonë se po shkojnë në Shtetet e Bashkuara për njohje. Kishte edhe deklarata jozyrtare nga udhëheqësit në rajon që do të nënshkruaj çkado që ofrohet në Uashington. Këtë e dëgjova me kujdes. Unë pres një befasi, nuk hezitoj ta them këtë, dhe do t’i kërkoj falje administratës amerikane nëse kjo nuk do të ndodhë” – thekson Vuçiç.

Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç pritet të takohen më 4 shtator në Shtëpinë e Bardhë në Uashington, me ftesën që u ka bërë këshilltari për Siguri Kombëtare, Robert O’Brein. Ky takim fillimisht ishte planifikuar të mbahej më 2 shtator. Por, ai është shtyrë për dy ditë më vonë. Po ashtu,më 7 shtator, në Bruksel pritet të takohen delegacionet e të dyja vendeve, të përfaqësuara në nivelin më të lartë politik, nga kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë.