Një aksident i rëndë ka ndodhur pak minuta më parë në aksin Librazh-Elbasan.

Burimet bëjnë me dije se tre makina janë përplasur me njëra-tjetrën në Labinot, ku si pasojë kanë mbetur të plagosur tre persona. Këta të fundit janë dërguar me urgjencë në spital, ndërsa ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes për të zbardhur detaje të reja.