Rezulton pozitiv me koronavirus një pasagjer në autobusin Tiranë-Kakavijë

Një person është ndaluar në autobusin e linjës Tiranë-Kakavijë mbrëmjen e sotme.

Burime për abcnews.al bëjnë me dije se ai është ndaluar pasi ka rezultuar pozitiv me koronavirus, ndërsa udhëtonte me këtë autobus me persona të tjerë.

Personi në fjalë ka rezultuar pozitiv pas kryerjes se tamponit në laboratorin privat “Intermedica”, i licencuar nga Minisitria e Shëndetësisë.

Laboratori në fjalë dyshohet se nuk ka lajmëruar ministrinë sipas protokollit që të merreshin masa për të prekurin me Covid-19.

Pasagjeri, i cili rezultoi i infektuar nuk është vënë re nga pala shqiptare është ndaluar nga ajo greke. Pas ndalimit menjëherë u bë transporti i tij me ambulancë. /abcnews.al