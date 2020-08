Vasili sulmon Ramën për çështjen e detit: Mos u përdridh tradhtar, përgjigju 11 pyetjeve

Petrit Vasili, nënkryetari i LSI-së, i është bashkuar sërish reagimeve në lidhje me deklaratat e shtetit grek se do të zgjerohej rreth 12 milje në detin Jon.

Përmes një postimi në rrjetin social, ‘Facebook’ Vasili ka sulmuar ashpër kryeministrin Rama, ndërsa e quan atë tradhtar pa atdhe që po duartrokitet nga Greqia.

Teksa ka publikuar faqen e gazetës Kathimerini, Vasili i parashtron Ramës 12 pyetje.

REAGIMI I VASILIT

Rama tradhetari pa atdhe, qe po duatrokitet ne Greqi!

Edi Rama eshte sot nen akuzen e tradhetise se larte nga shqiptare!

Ai po perpelitet shemtueshem, i perdhosur dhe turperisht duke kerkuar qe te justifikoje tradhetine e tij.

Greqia po e duatroket kete se i intereson shihni mediat me te medha greke.(Foto).

Duke u qendruar larg alibive te lodhura te nje tradhetari te kapur me presh ne dore si Rama, qe nuk le te gjalle e te vdekur pa permendur edhe pse nuk kane asnje lidhje, vetem e vetem qe ti ike fajit te tradhetise, le te vijme te tradhetia e tij per detin.

Duke ju referuar vete fjaleve vetedemaskuese te tradhetarit me bajat, qe Shqiperia ka pare, po bejme keto pyetje te thjeshta si vete shkollepaku te cilit i drejtohen.

1. Perse perballe nje ceshtje kombetare te tille si kjo e Kufirit Detar grupi negociator i Shqiperise qenka i paplotesuar dhe vazhdon si i tille?

2. Cili interes i huaj dhe privat ja mban doren tradhetarit, qe e pengon ta plotesoje grupin negociator?