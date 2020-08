4 shenjat e horoskopit që dashurohen gjithnjë me personin e gabuar

Për disa arsye, këto katër shenja nuk bien kurrë në dashuri me partnerin e duhur. Pra, nëse ju jeni një prej tyre, mbase do të gjeni përgjigjen që po kërkoni.

Demi

Të lindurit e kësaj shenje janë aq kokëfortë sa nuk marrin asnjë përgjigje. Prandaj, ata janë në gjendje të vazhdojnë derisa të lëndohen. Për më tepër, ata në mënyrë të pandërgjegjshme kanë tendencë të bien gjithmonë në dashuri me njerëz të paarritshëm. Kjo pasi kur është shumë e lehtë për ta është thjesht e mërzitshme.

Akrepi

Për Akrepin, dashuria dhe pasioni janë gjithçka. Ata janë qenie jashtëzakonisht të zjarrta dhe kur dashurojnë, ata japin gjithçka. Problemi është se vetëbesimi i tyre ngre një mur që disa nuk mund të pëlqejnë. Prandaj, derisa të heqin dorë përfundimisht nga përpjekja e tyre për të tërhequr vëmendjen e dikujt, ata do të humbin shumë kohë dhe energji.

Shigjetari

Shigjetarët janë shumë ëndërrimtarë dhe jashtëzakonisht romantikë. Prandaj, ata ëndërrojnë të jenë pranë personit që e duan ditën dhe natën. Problemi është se ndonjëherë ata ngecin shumë në imagjinatat e tyre dhe kur bëhet fjalë për veprim në jetën reale, ata nuk dinë çfarë të bëjnë. Prandaj, ata përfundojnë të marrin vendime të këqija që nuk i çojnë ata drejt dashurisë që ata presin.

Peshqit

Peshqit është, ndoshta, shenja më romantike e zodiakut. Nëse ka një shenjë që beson se dashuria mund të jetohet, janë Peshqit. Prandaj, ata do të kërkojnë romancë kudo dhe do të përfundojnë duke rënë në këmbët e atyre që u premtojnë atyre dashuri të përjetshme. Problemi është se ndjeshmëria e tyre do t’i bëjë ata të afrohen shumë herë te njerëzit e gabuar, të cilëve ata do t’i japin gjithçka dhe do të marrin vetëm dhimbje në këmbim. Peshqit nuk u pëlqen të lëndojnë, por më shumë se një herë ata do të lëndohen.