“Çunat shqiptarë janë zdromsa”, Rama kritika Veliajn: Na more në qafë më atë që the, e di për kë e ke por…

“Të gjithë çunat shqiptarë janë zdromsa”. Kjo fjali e thënë nga kryetari i Bashkisë së Tiranës padyshim solli reagime të mëdha, duke bërë xhiro në rrjetet sociale. E si për t’ja kujtuar këtë fakt, ka qenë vet kryeministri Edi Rama që nuk i ka kursyer kritikat për deklaratën në fjalë.

Teksa ishin në një banesë për të inspektuar përfundimin e saj pasi u rindërtua nga e para pas dëmeve të shkaktuara nga tërmeti, kreu i qeverisë i përmendi Veliaj shprehjen e tij, ndërsa i sugjeroi mos ta përdorte më. Ndërkohë Veliaj ka qeshur, bashke me të pranishmit e tjerë.

PJESË NGA BISEDA

Veliaj: Gëzuar princesha! Gëzuar! Po që je më e bukur se ajo atje. Je më e bukur se Frozen.

Rama: Mos hyr me këtyrë, ‘je e bukur’, ‘je e mirë’! Se na more në qafë me atë që the se; të gjitha çunat janë zdosma. Të janë qepur të gjithë ty si ‘zdroms’. Mos i hyr më këtë muhabeti. Se na ngatërron kot.

Veliaj dhe të tjerët qeshin

Rama: Çunat janë të mirë, gocat janë më të mira. Po jo zdromsa? E di unë për ça e ke ti, që s’na u ndanë zdromsat, por nuk janë të gjithë si ata.