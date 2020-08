Humbi nuhatjen nga koronavirusi: ‘Mishi tani ka shijen e benzinës, vera si mollë e kalbur’

Kate McHenry thotë se është e frikësuar se do të mbetet pa nuhatjen e saj përgjithmonë. Humbja e aftësisë për të nuhatur ose shijuar janë dy nga simptomat që lidhen me Covid-19. Por ndërsa shumë i kanë rifituar shqisat e tyre, për të tjerët është shndërruar në një fenomen të quajtur parosmia, duke i lënë ata të bllokuar në një botë me aromë ttë tjetër për tjetër.

Për Kate McHenry, uji i thjeshtë nga çezma ka erë të keqe. Kjo, së bashku me erën e tmerrshme që ajo përjeton nga larja e trupit, që do të thotë se të bëjë dush tani është diçka që duhet ta durojë. “Shampoja ime Aussie dikur ishte e preferuara ime, por tani është era më e neveritshme në botë,” thotë ajo.

Pasi u sëmur lehtë në mars me dyshim për koronavirus, 37-vjeçarja nga Widnes në Cheshire, nuk ishte në gjendje të nuhaste asgjë për katër javë para se sensi t’i kthehej ngadalë. Por nga mesi i qershorit gjërat “filluan të shijojnë vërtet çuditshëm” me aromat që u zëvendësuan nga një erë e keqe “kimike”.

Ka pasur një efekt që i ndryshon jetën Kate – ajo ka humbur peshë, lufton me ankthin dhe është e uritur, vuan për kënaqësitë e të ngrënit, pirjes dhe shoqërimit. Problemi është aq i keq saqë edhe në vendet ku gatuhet ushqimi, ajo bëhet keq nga erë e keqe.

Ajo ka frikë se do të mbetet pa ndjenjën e saj të nuhatjes përgjithmonë.

“Unë i dua ushqimet e këndshme, po shkoj në restorante, kam pirë me miqtë por tani gjithçka ka ikur. Mishi ka shijen e benzinës dhe vera, si mollë të kalbura. Nëse partneri im, Craig, ha kerri, vjen erë e tmerrshme. Edhe del nga poret e tij, kështu që unë përpiqem të shkoj diku afër tij.

“Jam mërzitur mbrëmjeve kur gatuaj. Craig pyet” çfarë dëshiron të hash? ” dhe ndihem vërtet keq sepse nuk ka asgjë që dua – e di se gjithçka do të më shijojë për tmerr. Implikimet që COVID pati në jetën time janë të mëdha dhe unë kam aq frikë se do të ngelem kështu përgjithmonë “.

Edhe pse profesionistët e mjekësisë japin shpresë se parosmia është një shenjë e rimëkëmbjes, e rikthimit të nuhatjes, për disa njerëz mund të kalojnë vite të tëra para se t’u kalojë.