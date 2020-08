Rindërtimi i banesave të dëmtuara nga tërmeti, Rama, Veliaj dhe Ahmetaj inspektojnë punimet në Baldushk

Kryeministri Edi Rama i shoqëruar nga kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj dhe ministri i Ekonomisë Arben Ahmetaj kanë inspektuar punimet për rindërtimin e shtëpive të goditura nga tërmeti i 26 nëntorit, në Baldushk.

Rama është shprehur se punimet për rindërtimin e banesave të shkatërruara nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit është duke ecur me ritme të shpejta, teksa theksoi se se qeveria do që të fusë në banesa qytetarët përpara Vitit të Ri.

Postimi i Edi Ramës në “Facebook”

RINDËRTOJMË BASHKË

Baldushk, Tiranë – VAZHDON PAPUSHIM PUNA PËR RINDËRTIMIN E SHTËPIVE të familjeve të prekura nga fatkeqësia e 26 nëntorit.

Po ecim me ritme të larta për të futur në shtëpi sa më shumë familje për Vitin e Ri, ndërkohë që edhe kantieret e pallateve janë në proces, diku me infrastrukturën e diku me lidhjen e kontratave për fillimin e punës. Edhe pak durim, kush u godit më keq dhe po pret të rikthehet në shtëpi, do të ketë një shtëpi më të mirë, më të bukur, më të fortë, e ne jemi këtu për të bërë atë që themi