Gjurmimi i parave jashtë vendit

Shtatori sjell një risi të jashtëzakonshme për gjurmimin e kalimit të parave nga Shqipëria për në vendet e tjera. Vendi ynë ka nënshkruar marrëveshje, sipas Standardit ndërkombëtar të Përbashkët të Raportimit CRS(https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/) për shkëmbimin automatik të informacionit të tatimpaguesit dhe zbatimin e njëjtë dhe efektiv të këtij standardi. Sipas tij, një gamë e gjerë e informacionit do të shkëmbehet mbi llogaritë offshore, duke përfshirë bilancet e llogarive dhe të pronësisë. Kjo do të bëjë të mundur parandalimin e evazionit fiskal dhe trajtimin e mashtrimit fiskal. Nëpërmjet korrupsionit dhe evazionit fiskal, veprimtaria e evazorëve edhe përtej kufijve të vendit, jo vetëm zvogëlon të ardhurat publike, por dhe dobëson besimin në drejtësinë dhe në sistemin tatimor, duke rritur barrën mbi tatimpaguesit e ndershëm. Duke filluar nga ky muaj, 119 vende të tjera nënshkruese të marrëveshjes do të kalojnë në mënyrë automatike informacionin mbi llogaritë bankare të shtetasve shqiptarë në bankat e vendeve të tyre. Mes këtyre vendeve nënshkruese, ka edhe shumë vende ish-parajsa fiskale ose ende parajsa të tilla. Kësisoj do të mund të kuptohet kush zotëron çfarë në bankat e vendeve të tjera, sidomos në Qipro, Ishujt e largët Cayman, etj. Me udhëzimin e ministres së Financave dhe Ekonomisë nr. 29, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 153 dt. 24 gusht 2020, Ministria e Financave ndryshon procedurat për gjurmimin e transferimit të parave jashtë vendit. Prej 24 gushtit, për shumat e parave që do të transferohen jashtë nga individët dhe personat juridikë nga institucionet financiare (kryesisht bankat), përveç të dhënave të dërguesit, ministria kërkon edhe të dhëna për përfituesin e transaksionit. Ngushtohet kështu dara e korrupsionit dhe abuzimit fiskal, si dhe e veprimeve për pastrimin e parave. Udhëzimi kërkon emrin dhe mbiemrin e përfituesit të shumës së parave të dala jashtë vendit, kur ky është individ, si dhe emërtimin ligjor, kur përfituesi është person juridik, pra kompani. Me rregull tashmë ligjor, Ministria e Financave kërkon të dijë numrin e llogarisë që përdoret për transaksionin dhe një numër unik të referencës së transaksionit, i cili lejon gjurmueshmërinë e tij. Sipas marrëveshjes ndërkombëtare, raportimi për rastet e dyshuara për korrupsion, evazion apo pastrim parash bëhet nga autoritetet fiskale i njëjësuar për të gjitha vendet, në mënyrë që të kuptohet lehtë informacioni i marrë nga bankat dhe institucionet e tjera financiare. Formulari quhet RAD dhe sipas Udhëzimit të Ministrisë së Financave, të ligjëruar më 24 gusht, ai do të përmbajë për ne “të gjithë informacionin e nevojshëm, që mbështet dyshimet e parashtruara në raport, si dhe lejon nxjerrjen e konkluzioneve përkatëse, si: analizën e kryer, nxjerrjen e llogarisë bankare, dokumentet e identifikimit, të dhënat e transfertave, kontratat etj., dhe dërgohet i plotë në rrugë elektronike, si dhe me shkresë zyrtare nëse raportimi elektronik është objektivisht i pamundur”. Nëse personat ose kompanitë që kryejnë transferta parash ose vlerash nuk arrijnë të sigurojnë informacionin e kërkuar për dërguesin dhe përfituesin e shumës, institucioni financiar që kryhen transfertën detyrohet nga Udhëzimi të refuzojë pranimin e transfertës dhe t’ia raportojë këtë rast autoritetit përgjegjës menjëherë dhe jo më vonë se 72 orë. Ndërsa zbatimi i udhëzimit vështirëson pastrimin e parave të pista dhe të korrupsionit dhe daljen e tyre nga Shqipëria, zbatimi i Marrëveshjes sipas standardit CRS do të sigurojë informacion të vyer për gjendjen e llogarive bankare jashtë vendit të atyre shqiptarëve që nuk janë pronarë të kompanive të mëdha të konsoliduara në Shqipëri, por që zotërojnë shuma vështirësisht të justifikueshme në atdheun e tyre. Edhe pse ndërkohë shumë kryerës të korrupsionit ose evazues të mëdhenj taksash janë përpjekur dhe ndoshta ia kanë arritur të fshijnë deri diku gjurmët e pronësisë e tyre nga transfertat e mëdha të parave që kanë bërë, duke emëruar përfitues të tjerë për llogari të tyre, sërisht është e pamundur që ata të kenë shuar nga librat e bankave ku kanë çuar shumat të gjithë historikun e kalimit të parave. Me raportimin universal sipas standardit CRS do ta kenë shumë të vështirë, në mos të pamundur, për të fshirë të gjitha gjurmët e pastrimit jashtë vendit të parave të korrupsionit, evazionit dhe parave të pista.