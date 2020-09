IGJEUM ka regjistruar 15 sekonda të tërmetit të 26 nëntorit, KLSH publikon raportin: Nuk ka strukturë teknologjie

Në Shqipëri jemi mësuar të shohim tendera nga më të çuditshmit madje dhe në kohë pandemie, si monitorimi online i inpesktorëve tatimore apo sisteme për bileta elektronike. Para publike që shkojnë për investime që pothuajse s’kanë asnjë impakt për jetën e qyetarëve, ndërkohë që institutet shkencore të vendit nuk kanë para edhe pse investimet për to janë mjaft të rëndësishme.

Një auditim i Kontrollit të Lartë të Shtetit në Institutin Gjeoshkencave ka zbuluar se pajisjet e këtij Instituti mjaft të rëndësishëm shkencor nuk janë eficëntë dhe aspak të kohës. Zbulimi merr përmasa tragjike kur mësohet se stacioni sizmilogjik i Durrësit ka rregjistruar vetëm 15 sekondat e para të tërmetit tragjik të 26 nentorit pasi mungesa e një baterie UPS nuk i ka lejuar atij që të bëjë një dokumentim të plotë të lëkundjeve.

KLSH nënvizon se funksionimi i rregullt i tre rrjeteve sizmike në vendin tonë është i rëndësishëm për parashikimin dhe monitorimin e katastrofave natyrore në kohë reale, duke marrë masa në drejtim të mbrojtjes së jetës së njerëzve dhe reduktimin e dëmeve materiale.

Mosfunksionimi i pajisjes pranë e epiqendrës ngre pikepyetje mbi saktësinë e të dhenave mbi tërmetin e 26 nentorin. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, Instituti i Gjeoshkencave, ka investime të ulëta në fushën e teknologjive të informacionit edhe pse monitorimi i aktivitetit sizmik dhe meteorologjik ka rëndësi kombëtare.

Mungon struktura IT dhe ka vetëm një punonjës me profil shkenca kompjuterike, i cili në strukturë është staf akademik pranë Departamentit të Sizmologjisë. Konstatohet se përcjellja e problematikave në Universitetin politektnik të Tiranës, nga ku varet IGJEUM është e reduktuar.

Por përsëri, miratimet e investimeve nga Universiteti Politkenik janë mjaft të ulta. KLSH kërkon mbështetjen me fonde të isntitutit të gjeoshkencave, plotësimin e stafit dhe ngritjen e strukturave të teknologjive të informacionit. Rregjistrimi i të dhënave të tërmetit mbi kohëzgjatjen dhe intesitetin nuk do të shpëtonte jetë njerëzish dhe s’do të pengonte shembjen e shtëpive, por do të ndihmonte që të siguronim një dokumentim shkencor që do të shërbente për qasjet tona ndaj tërmeteve dhe ndërtimeve në të ardhmen.