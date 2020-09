Makina përplas 23-vjeçarin në Mamurras, i riu ndërron jetë rrugës për te “Trauma”

Një aksident i rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në aksin Mamurras-Fushë Krujë, me pasojë vdekjen e një 23-vjeçari.

Burimet zyrtare bëjnë me dije se mjeti tip “Nissan” me drejtues shtetasin E.Q.,është përplasur me ciklomotorin me drejtues shtetasin R.P., 23 vjeç, ku ky i fundit ka ndërruar jetë gjatë transportimit për në spitalin e Traumës.

Drejtuesi i mjetit shtetasi E.Q., është shoqëruar në ambientet e Komisariatit Kurbin për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor në vendgjarje punon për zbardhjen e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes.