Financat, dashuria e karriera, ç’kanë parashikuar yjet për muajin shtator. Horoskopi nga Jorgo Pulla

DASHI

Shtatori është një muaj historik për ju, pasi rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën tuaj zodiake në 9/9 shënon një periudhë pastrimi, e cila do të zgjasë për rreth dy muaj. Marrëdhëniet tuaja ndërnjerëzore do të dalin në pah dhe do të jenë rasti për sqarimet që do të bëni. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Virgjëresha-Peshqit më 2/9 ju tregon se duhet të përqendroheni në çështjet e përditshme dhe të mos ngecni në çështje që i përkasin të kaluarës. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës më 17.09 flet për propozime dhe rregullime të reja profesionale në punët dhe çështjet profesionale. Përfitoni nga gjendja shpirtërore që do të keni dhe bëni dhuratë vetes tuaj duke thyer një zakon të dëmshëm, pasi rrethanat do të jenë të favorshme për vendime të tilla. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores më 22/9 tregon që një periudhë fillon kur njerëzit me të cilët do të shoqëroheni do të jenë një barometër për mendimin, veprimin dhe vendimet tuaja. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Akrepit më 27/9 krijon shumë dyshime por në të njëjtën kohë rrit aftësitë tuaja intuitive.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Luanit në 6/9 tregon se nuk do të ankoheni për çështje që lidhen me fushën romantike, pasi Afërdita në këtë shenjë vjen me dhurata për ju. Nëse jeni të lirë një njohje e re është një skenar shumë i mundshëm, si dhe një dashuri e re! Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshores më 5/9 do të jetë jashtëzakonisht e dobishme për ju që tashmë jeni në një lidhje dhe doni të zgjidhni disa keqkuptime që kanë ndodhur. Ajo për të cilën duhet të keni kujdes është të mos josheni nga disa veprime të gabuara pas 9/9 kur Marsi do të fillojë rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën tuaj të zodiakut. Ky muaj duket të jetë një muaj sqarimi për ju dhe është e mundur të merrni vendime që do të ndryshojnë plotësisht rrjedhën e ngjarjeve emocionale!

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj duket se do të ketë mundësi për ju në një nivel profesional i cili do të bëhet më i dukshëm pas 17/9 kur Hëna e re në shenjën e Virgjëreshës do të zhvillohet. Gjatë gjysmës së dytë të muajit, puna dhe çështjet profesionale do të jenë përparësi dhe do të jetë mirë t’i kushtoni vëmendje të duhur, pasi mund t’i rendisni në avantazhin tuaj. Një marrëveshje e re biznesi është një skenar i mundshëm, si dhe një promovim. Ajo që ju duhet të shikoni për të gjithë muajin është kursi retrograde i Marsit në shenjën tuaj zodiake, e cila mund t’ju bëjë të veproni në mënyrë të gabuar në kohën e gabuar, kështu që përpiquni të shmangni veprimet impulsive.

DEMI

Shtatori është një muaj që fillon me Hënën e plotë në boshtin Virgjëresha-Peshqit në 2/9 i cili do t’ju tregojë se ia vlen të kaloni kohë në jetën tuaj personale dhe të jepni përparësi çështjeve që lidhen me të. Një dashuri e re është një skenar shumë i mundshëm brenda këtij muaji, si dhe një ndryshim i këndshëm në një marrëdhënie që tashmë ekziston. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshores më 5/9 tregon se përveç çështjeve emocionale, do të vuani edhe nga çështje të përditshme, kështu që do të duhet të bëni një program shumë të mirë në mënyrë që të jeni në gjendje t’i rregulloni po aq mirë. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit fillon në 9/9 dhe me të fillon një periudhë e cila do të ketë sfond të mjaftueshëm për ju. Zgjidhni me kujdes njerëzit që ju besoni dhe mos i ndani planet tuaja. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës më 17/9 flet për fillime të reja në jetën tuaj personale dhe ka shumë të ngjarë një njohje të re me të cilën do të ketë identifikim absolut të pikëpamjeve! Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores më 22/9 tregon se fillon një periudhë që do të ketë disa detyrime!

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Luanit në 6/9 tregon se këtë muaj do të shqetësoheni për disa çështje që lidhen me shtëpinë tuaj dhe – në rast se jetoni nën të njëjtën çati si partneri juaj – duket se ka shumë të ngjarë që edhe ideja e një lëvizje bie në tryezë! Ndryshimet në hapësirën në të cilën jetoni mund të rinovojnë një marrëdhënie që tashmë keni, prandaj guxojini ato për sa kohë që i keni studiuar me kujdes dhe nuk janë rezultat i impulsit. Hëna e re që do të zhvillohet më 17.09 flet për njohje të reja për ju që jeni të lirë dhe nuk përjashtohet që ajo të sjellë një dashuri të re! Këtë muaj do të vini re se si do të takoni njerëz me të cilët do të afroheni pasi do të keni shumë të përbashkëta. Ka shumë të ngjarë që të krijohet një marrëdhënie e cila do të fillojë në një detyrim shoqëror ose në një takim me njerëz në mjedisin tuaj më të gjerë. Në çdo rast, ky muaj duket se ka mundësi për ju në një nivel personal, për sa kohë që jeni të kujdesshëm dhe mos “abuzoni” me favorin që do të jetë!

Puna dhe Ekonomia: Çdo gjë që lidhet me punën tuaj dhe fushën profesionale në përgjithësi duket se ju zë më shumë gjatë gjysmës së dytë të muajit, pasi në fillim mendja juaj do të jetë ose në kujtimet e verës ose në çështje që lidhen me jetën tuaj personale. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit fillon në 9/9 dhe ju thotë të jeni shumë të kujdesshëm me njerëzit që u besoni dhe janë të lidhur me mjedisin tuaj profesional. Eshtë shumë e mundshme që do të ketë diskutime dhe veprime pas shpinës suaj, kështu që do të ishte mirë të mbani letrat tuaja të mbyllura, veçanërisht nëse ato kanë të bëjnë me planet e biznesit dhe lëvizjet që dëshironi të bëni. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores më 22/9 shënon një periudhë të re gjatë së cilës do të jeni në gjendje të rregulloni më mirë detyrimet profesionale dhe gjithçka që lidhet me çfarë pune. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Akrepit më 27/9 do të krijojë një terren pjellor për diskutime “të frytshme” midis bashkëpunëtorëve dhe nuk përjashtohet që ai të sjellë një propozim të ri për bashkëpunim.

BINJAKËT

Për Binjakët Shtatori do të bëjë një paraqitje dinamike pasi në 2/9 Hëna e Plotë do të zhvillohet në bishtin Virgjëresha-Peshqit që nxjerr në pah çështje profesionale dhe ka shumë të ngjarë që me ta të sjellin zgjidhje që janë të nevojshme! Ajo që duhet të keni kujdes nuk është të bëni një vlerësim të gabuar të disa situatave, pasi ekziston mundësia që diçka e tillë të ndodhë. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshores më 5/9 tregon se përveç çështjeve profesionale dhe kthimit në detyrimet e jetës së përditshme, do të keni mundësinë të takoni njerëz interesantë, të flirtoni dhe të bëni njohje të reja. Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit në 9/9 dhe përuron një periudhë prej rreth dy muajsh ku do të ketë sqarime me njerëzit që përbëjnë mjedisin tuaj miqësor. Eshtë gjithashtu e mundshme që të sjellë rinegociim të vlerave, qëllimeve dhe aspiratave. Hëna e Re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 17/9 tregon një fillim të ri që lidhet me një propozim profesional. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores më 22/9 tregon se në fund të muajit interesi juaj do të përqendrohet më shumë në çështjet emocionale. Muaji mbyllet me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Akrepit më 27/9 gjë që do t’ju krijojë nevojën për të zgjidhur çështjet e përditshme.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Luanit më 6/9 tregon se në gjysmën e parë të muajit do të keni mundësinë të bëni njohje të reja të cilat do të vijnë përmes njerëzve që janë afër jush ose ka shumë të ngjarë të ndodhin gjatë gjatë vizitave tek të dashurit tuaj. Prania e Mërkurit në shenjën e Peshores nga 5/9 do t’ju ndihmojë të afroheni tek një person që ju intereson, kështu që nëse jeni i lirë mos qëndroni me krahë të palosur. Nëse jeni tashmë në një lidhje, rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit nga 9/9 do t’ju vendosë në procesin e ripërcaktimit të disa çështjeve që e shqetësojnë atë dhe duhet të mbani mend se sqarimet janë të nevojshme. Dhjetë ditët e fundit të muajit me hyrjen e Diellit në shenjën e Peshores (22/9) duket se do të keni një njohje të re shumë të rëndësishme. Mos lejoni që të ndikoheni nga premtimet që nuk do të jenë të lehta për t’u përmbushur!

Puna dhe Ekonomia: Çdo gjë që lidhet me punën do t’ju mbajë të zënë për këtë muaj dhe Hëna e Plotë që do të ndodhë në boshtin Virgjëresha-Peshqit në 2/9 tregon se ndryshimet në sektorin profesional ka të ngjarë të ndodhin, gjë që do të ketë rezultate pozitive për ju. . Ajo për të cilën duhet të keni kujdes është të mos rrëmbeheni nga situatat utopike që mund t’ju bëjnë të lini diçka me siguri dhe të investoni në diçka që nuk do të krijojë një ndjenjë të sigurisë profesionale. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 17/9 sjell rrethana të favorshme në një nivel profesional, por kjo presupozon që ju keni sqaruar disa çështje që mbetën në pritje për tërë periudhën e mëparshme.

GAFORRJA

Gaforre e dashur Shtatori është një muaj që do të fillojë me një humor të relaksuar, duke ju dhënë mundësinë të përgatiteni dhe të ktheheni në punë dhe çështje profesionale që do të lindin në gjysmën e dytë të muajit. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Virgjëresha-Peshqit në 2/9 flet për takime me njerëz që janë në mjedisin tuaj të ngushtë dhe më të gjerë, si dhe diskutime në distanca të gjata! Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshores më 5/9 do t’ju ndihmojë të zgjidhni disa çështje dhe detyrime që lidhen me shtëpinë tuaj, për sa kohë që ju u jepni atyre përparësi. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit do të fillojë në 9/9 dhe do të krijojë ndryshime në çështje që lidhen me punën. Ka shumë të ngjarë që ju të rishikoni disa nga qëllimet tuaja profesionale ose madje të mendoni për ndryshimin e punës. Mos lejoni që të josheni nga lëvizjet impulsive pasi ato nuk do të dalin siç prisni. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës më 17/9 tregon se gjysma e dytë e muajit do të ketë momente të këndshme për ju, pavarësisht nga detyrimet tuaja profesionale. Në fakt, nuk përjashtohet mundësia që ajo të sjellë diskutime për një bashkëpunim të ri. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores në 22/9 tregon se në ditët e fundit të muajit do të jeni mjaft introvert, por kjo do t’ju ndihmojë të riorganizoheni dhe të dëgjoni më mirë nevojat tuaja. Muaji mbyllet me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Akrepit në 9/27 që do t’ju shtyjë të përqendroni vëmendjen tuaj në çështje të një natyre romantike!

Dashuria: Më 6/9 Afërdita do të lëvizë në shenjën e Luanit dhe do të intensifikojë nevojën tuaj për siguri emocionale. Për këtë arsye, zgjedhjet që do të bëni në nivelin personal këtë muaj duhet të plotësojnë elementin e mësipërm, dmth t’ju ofrojnë garancitë romantike që ju nevojiten. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie do t’ju duhet t’i kushtoni kohë dhe t’i punoni asaj në mënyrë që të jeni në gjendje të ndjeni sigurinë emocionale që po kërkoni. Ju gjithashtu duhet të keni kujdes që të mos i përcillni partnerit tuaj çështje që ndodhin në punë dhe mund t’ju irritojnë. Nëse jeni të lirë, Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës më 17/9 mund të sjellë një njohje të re e cila do të shënojë një fillim të ri në nivelin personal. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Akrepit në 9/27 do të forcojë gjendjen tuaj të komunikimit dhe do t’ju ndihmojë të afroheni tek një person që ju intereson.

Puna dhe Ekonomia: Shtatori do të fillojë me tone të buta për ju dhe çështjet tuaja profesionale, por do të jetë mirë të merreni me disa veprime “përgatitore” që do t’ju ndihmojnë të zgjidhni më mirë çështjet e ardhshme në punë. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit në 9/9 ka të ngjarë të ju vë në procesin e vlerësimit të zgjedhjeve profesionale të periudhës së fundit, propozimet që mund të keni pasur dhe klimën që ekziston në punë në një kontekst të përgjithshëm. Ky “vlerësim” mund t’ju çojë të merrni vendime që do të ndryshojnë peisazhin profesional. Mundohuni të mos vendosni me impuls pasi duhet të mbani mend se çdo gjë që bëni këtë muaj, duhet të jetë rezultat i logjikës së mirë dhe jo reagimeve impulsive.

LUANI

Shtatori i Luanit fillon me Hënën e plotë që do të zhvillohet në boshtin Virgjëresha-Peshqit në 2/9 i cili flet për aranzhimet financiare dhe zgjidhjet e çështjeve të së kaluarës. Përqendrohuni në sektorin financiar dhe çështjet e kaluara, pasi duket se kushtet që do të ekzistojnë do të jenë të favorshme për zgjidhjen e tyre. Për sa i përket sektorit financiar, duhet t’i kushtoni vëmendje dhe jo të investoni në premtime që do të “shtrembërojnë” realitetin. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshores më 5/9 tregon se fillon një periudhë shumë e mirë – deri në ditët e fundit të muajit – për të komunikuar me të dashurit tuaj. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit nga 9/9 është ngjarja më e rëndësishme astrologjike për këtë muaj, pasi për periudhën që do të mbetet i kundërt (deri në mes të nëntorit) do t’ju bëjë që të shihni përsëri marrëdhënie miqësore dhe bashkëpunime dhe për të bërë sqarime. Nuk përjashtohet mundësia që të ketë tensione gjatë këtij muaji me njerëz që janë afër jush dhe nëse doni t’i shmangni duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe jo impulsiv. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës më 17/9 ju çon të bëni një plan të mirë për sa i përket sektorit financiar, të ardhurave dhe shpenzimeve pasi “fëmijët e mençur gatuajnë para se të jenë të uritur”. Në 22/9, Dielli kalon në shenjën e Peshores dhe tregon se në periudhën tjetër do të jeni mjaft të zënë me mendimet dhe lëvizjet e të tjerëve. Në fund të muajit (27/9) Merkuri hyn në shenjën e Akrepit dhe tregon se është koha për t’u marrë me punët e familjes dhe çështjet e shtëpive!

Dashuria: Në fillim të muajit, Afërdita do t’ju bëjë një dhuratë të jashtëzakonshme pasi në 6/9 ajo hyn në shenjën tuaj të zodiakut, një fakt që tregon se gjatë gjithë muajit, pa marrë parasysh sa punë dhe detyrime keni, do të ketë lidhje dashurie. Ajo që duhet t’i kushtoni vëmendje me rrugëtimin e kundërt të Marsit në shenjën e Dashit nga 9/9 është roli që të tjerët do të luajnë në marrëdhënien tuaj personale, pasi ka shumë të ngjarë të krijojnë probleme. Mbaji larg çështjeve emocionale larg diskutimeve dhe mos ndani asgjë në lidhje me jetën tuaj romantike, përveç me njerëzit në të cilët keni besim të plotë. Nëse tashmë jeni në një lidhje duhet t’i kushtoni vëmendje dhe të dëgjoni nevojat e partnerit tuaj pasi ka shumë të ngjarë që këtë muaj të mos jetë e lehtë të deshifroni lëvizjet e tij. Nëse mendoni se ka çështje që duhet të zgjidhen, mos e lini atë më vonë dhe përpiquni t’i zgjidhni ato menjëherë.

Puna dhe Ekonomia: Shtatori është një muaj që do t’ju çojë drejt mendimeve që do të jenë baza për lëvizjet tuaja të rradhës profesionale. Nga data 6/9 e tutje, me hyrjen e Afërditës në shenjën tuaj të zodiakut, duket se do të ketë propozime interesante për një bashkëpunim të ri ose do të ketë një zhvillim të këndshëm në punën që keni tashmë. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit nga 9/9 mund të sjellë disa lëvizje mbrapa dhe me radhë në çështjet profesionale. Mundohuni të jeni të durueshëm dhe të mos josheni nga lëvizjet impulsive. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës më 17/9 ndryshon jetën tuaj të përditshme – kjo përfshin ditën e punës – për më mirë!

VIRGJËRESHA

Shtatori është një muaj shumë i rëndësishëm për ju pasi përveç se është muaji i ditëlindjes tuaj, rrethanat astrologjike që do të ndodhin gjatë saj do t’ju japin shtysë për të bërë sqarime dhe fillime të reja në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj (Virgjëresha-Peshqit) në 2/9 do të jetë zbuluese për ju pasi do të krijojë ngjarje që do t’ju ndihmojnë të shihni rolin e luajtur nga njerëzit përreth jush. Marrëdhënia e ngushtë e Neptunit me Hënën ju tregon të keni kujdes pasi ka shumë të ngjarë që të josheni dhe të idealizoni persona dhe situata. Hyrja e Merkurit në shenjën e Peshores më 5/9 tregon se fillon një periudhë gjatë së cilës do të përqendroheni dhe negocioni për çështjet financiare. Marsi në shenjën e Dashit fillon rrugëtimin e tij të kundërt në 9/9, duke rimenduar ndjenjat dhe kujtimet që keni fshehur brenda jush, ndoshta duke “rimenduar” disa çështje financiare që janë në pritje. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën tuaj të zodiakut në 17/9 flet për fillimet e reja në jetën tuaj personale. Më 22/9 Dielli lë shenjën tuaj të zodiakut dhe kalon në shenjën e Peshores dhe ky është një tregues i fortë se në periudhën e ardhshme do t’i përkushtoheni gjithçkaje që lidhet me fondin tuaj! Në fund të muajit (27/9) Merkuri hyn në shenjën e Akrepit dhe ju sjell në kontakt – madje edhe nga distanca – me shumë njerëz!

Dashuria: Shtatori është një muaj që do të përqendrojë vëmendjen tuaj në çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet tuaja ndërpersonale dhe midis tyre janë ato romantike. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj në 2/9 ju thotë të pastroni peizazhin në fushën romantike dhe të mos lejoni që gjendjet emocionale të hutuara të përjetësohen. Hyrja e Afërditës në shenjën e Luanit në 6/9 tregon se do të ketë disa lëvizje të fshehta gjatë muajit, të cilat kanë të bëjnë me çështje personale dhe emocionale. Një takim i fshehtë, një takim që do të mbani jashtë vëmendjes janë disa nga skenarët e mundshëm këtë muaj. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën tuaj të zodiakut në 17/9 ju vë në procesin e marrjes së vendimeve për jetën tuaj personale dhe krijimin e fillimeve të reja. Nëse tashmë jeni në një lidhje tani është një kohë e mirë për të sqaruar disa gjëra që mund t’ju ​​kenë larguar nga partneri, kështu që ju mund të shihni se si do të lëvizni.

Puna dhe Ekonomia: Puna do t’ju shqetësojë veçanërisht këtë muaj pasi ka të ngjarë të shoqëroheni me njerëz që do të ndikojnë në mënyrën se si i shihni çështjet e biznesit. Mundohuni të mos ngatërroni marrëdhëniet personale dhe profesionale në mënyrë që të mos ketë probleme. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën tuaj të zodiakut më 9/17 ka shumë të ngjarë të sjellë një ofertë pune nga e cila do të dilni fitimtare. Eshtë gjithashtu shumë e mundshme të sjellni ide krijuese, të cilat do t’ju vendosin në procesin e të shikoni profesionalisht një hobi që keni! Do të jetë mirë të dëgjoni idetë tuaja dhe të vlerësoni se cila prej tyre mund të zbatohet ndërkohë.

PESHORJA

Shtatori është një muaj që do të jetë një provë për disa marrëdhënie ndërnjerëzore dhe ju fton të jeni të lezetshëm dhe veçanërisht komprometues! Hëna e Plotë që do të zhvillohet në 2/9 në boshtin Virgjëresha-Peshqit krijon nevojën për të zgjidhur disa çështje që lidhen jo vetëm me jetën e përditshme por edhe me detyrimet që ju keni lënë pezull. Ka shumë të ngjarë që të shfaqen mendime që do të krijojnë pasiguri dhe fobi dhe do t’ju duhet t’i racionalizoni ato në mënyrë që të jeni në gjendje t’i menaxhoni ato. Hyrja e Mërkurit në shenjën tuaj të zodiakut në 5/9 sjell në plan të parë komoditetin e komunikimit që keni, por kjo do të jetë një shpatë me dy tehe, pasi mund të ju bëjë të pafalshëm. Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e zodiakut përballë Dashit në 9/9 dhe do të krijojë një atmosferë të mjerueshme në marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet. Ka shumë të ngjarë që ju do të ndjeni se “të tjerët” do t’ju japin mjaft arsye për t’u mërzitur, por mos harroni se do të fitoni nëse menaxhoni tensionet me diplomaci. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 17/9 ndriçon aspekte të fshehura të çështjeve që ju shqetësojnë dhe ju shtyn të merrni vendime dhe të prisni zakone të këqija. Hyrja e Diellit në shenjën tuaj të zodiakut në 22/9 shënon muajin e ditëlindjes tuaj dhe tregon se në periudhën tjetër do të jetë e lehtë të jesh në qendër të vëmendjes. Më 27/9 Mërkuri kalon në shenjën e Akrepit dhe përuron një periudhë gjatë së cilës çështjet financiare do të marrin peshë dhe përparësi për ju.

Dashuria: Shtatori do të krijojë mundësi për njohje të reja pasi hyrja e Afërditës në shenjën e Leos më 6/9 tregon se njerëzit përreth jush – posaçërisht miqtë tuaj – do të luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj personale. Ka shumë të ngjarë që një njohje e re të vijë nga njerëzit e mjedisit tuaj miqësor dhe është po aq e mundshme që do të afroheni me një mik! Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie, rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit në 9/9 tregon se do të duhet përpjekje për të mbajtur ekuilibrin në të, pasi shpesh do të ndjeni se partneri juaj krijon tensione. Qëndrimi i Mërkurit në shenjën tuaj nga 5 deri në 26/9 është shumë i dobishëm për të menaxhuar këto tensione dhe jo t’i lejoni ata të marrin formën e një orteku. Ky muaj do të jetë vendimtar për zhvillimin e çështjeve emocionale, prandaj ia vlen t’i kushtohet vëmendje dhe të shmangni veprimet dhe vendimet e nxituara.

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj ka të ngjarë të ndjeni fort nevojën për të rregulluar detyrimet tuaja profesionale, si dhe disa punë të përditshme. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashi tregon se edhe nëse e keni këtë gjendje shpirtërore dhe vullnet për të zgjidhur disa çështje, është e mundur të gjeni njerëz para jush që do të krijojnë pengesa ose vonesa në atë që dëshironi të bëni. Nëse e shihni që disa plane nuk dalin në harkun kohor që keni në mendje, përpiquni të mendoni për mënyra alternative për t’i zgjidhur ato dhe mos lejoni që tensioni të krijojë një domino të zhvillimeve negative. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 17/9 mbron fillimet e reja që kanë të bëjnë me punën. Hyrja e Diellit në shenjën tuaj zodiakut në 22/9 përuron një periudhë që do të ketë më shumë mundësi për zgjidhjen e çështjeve profesionale.

AKREPI

Për ju Akrepa, Shtatori është një muaj që ju fton të riorganizoheni dhe për ta bërë këtë do të duhet të dëgjoni emocione të fshehura, zmbrapsje dhe kujtime. Hëna e plotë që do të zhvillohet në 2/9 në boshtin Virgjëresha-Peshqit do të krijojë një humor dhe atmosferë romantike dhe kjo me shumë mundësi do t’ju ​​bëjë që të idealizoni një person afër jush, kështu që duhet të keni kujdes. Hyrja e Merkurit në shenjën e Peshores në 5/9 inauguron një periudhë që ju thotë të mbani për vete vendime dhe lëvizje të rëndësishme që dëshironi të bëni ose në çështje personale ose profesionale pasi duket se do të krijohen shumë sfond. Marsi, i cili ka qenë në shenjën e Dashit për një kohë të gjatë, fillon rrugëtimin e tij të kundërt në 9/9, duke ndryshuar përparësitë tuaja, diçka që do të ndryshojë ekuilibrat në jetën tuaj të përditshme. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës më 17/9 ka shumë të ngjarë t’ju çojë te njohjet e reja, të cilat do të vijnë nga njerëz që janë në mjedisin tuaj miqësor. Në 22/9, Dielli kalon në shenjën e Peshores dhe ju fton që t’u jepni përparësi nevojave tuaja më të thella por edhe të dëgjoni trupin tuaj. Muaji mbyllet me hyrjen e Merkurit në shenjën tuaj të zodiakut më 27/9 gjë që krijon terren të përshtatshëm për tu afruar me njerëzit për të cilët jeni të interesuar.

Dashuria: Në fillim të muajit dhe konkretisht në 6/9, Afërdita do të hyjë në shenjën e Luanit dhe është e mundur që t’ju drejtojë të dëgjoni me kujdes një marrëdhënie që tashmë keni, për të parë nëse plotëson kushtet. Këtë muaj duket se do të përqendroheni më shumë në imazhin e një marrëdhënieje dhe kjo mund të jetë një bazë për të marrë vendime të gabuara. Dëgjoni veten dhe nevojat tuaja pasi ato do t’ju çojnë në zgjedhjen e duhur. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie, rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit nga 9/9 mund të krijojë lodhje midis jush dhe partnerit tuaj, për shkak të detyrimeve të jetës së përditshme. Mundohuni ta parandaloni këtë rezultat duke rregulluar detyrat dhe detyrimet paraprakisht në mënyrë që ato të mos bëhen pengesë për jetën tuaj personale. Nëse jeni i lirë ka shumë të ngjarë që ju të takoni një person që do të krijojë ndjenja të forta për ju, por duhet të jeni të kujdesshëm në mënyrën se si do të menaxhoni një njohje të re pasi duket se do të premtoni shumë, diçka që nuk do të jetë në favorin tuaj!

Puna dhe Ekonomia: Shtatori duket se do t’ju ​​sjellë përpara detyrimeve profesionale, si dhe punëve të përditshme, të cilat do të krijojnë një program kërkues. Do të jetë mirë të mos i lini gjërat në minutën e fundit, pasi duket se mund të shfaqen detyrime shtesë që do të rëndojnë jetën tuaj të përditshme. Mundohuni t’i jepni përparësi detyrave që duhet të plotësoni dhe ndiqni me përpikëri programin që do të vendosni. Hyrja e Mërkurit në shenjën tuaj të zodiakut në 27/9 do t’ju ndihmojë të “përdorni” komoditetin tuaj të komunikimit për të zgjidhur disa detyrime, të cilat do të dëshmojnë se janë një rast i vështirë.

SHIGJETARI

Përsa i përket Shigjetarëve, Shtatori është një muaj që do të nxjerrë në pah çështjet që lidhen me boshtin karrierë-familje pasi Hëna e plotë që do të zhvillohet në 2/9 në boshtin Virgjëresha-Peshqit tregon se do të ketë lëvizshmëri në këto dy fusha. Duhet të keni kujdes pasi vendimet tuaja do të përcaktojnë zhvillimin e çështjeve të rëndësishme ose personalisht ose profesionalisht. Hyrja e Merkurit në shenjën e Peshores më 5/9 tregon se këtë muaj, përveç punës dhe detyrimeve, do të ketë edhe takime të këndshme me miqtë tuaj si dhe disa aktivitete kolektive! Në 9/9 Marsi, i cili është në shenjën e Dashit, fillon rrugëtimin e tij të kundërt, duke treguar sesi në periudhën tjetër mund të rishikohen qëllimet, ambiciet profesionale dhe madje disa nga pikëpamjet që ju i konsideruat “të vendosura” deri më tani. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 17/9 flet për fillime të reja profesionale por edhe për marrëveshje financiare. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores në 9/22 inauguron një periudhë të këndshme për ju dhe arsyeja e parë do të jenë aktivitetet dhe diskutimet me miqtë tuaj. Në fund të muajit, Mërkuri hyn në shenjën e Akrepit (27/9) duke shënuar një periudhë të re gjatë së cilës disa gjëra do të ndodhin prapa skenave. Për këtë arsye duhet të jeni lakonik dhe i kujdesshëm me njerëzit me të cilët zgjidhni të ndani problemet tuaja.

Dashuria: Muaji mund të fillojë me Hënën e Plotë në 2/9 e cila do të krijojë një humor të “rëndë” për ju, por me kalimin e ditëve do të vini re se disponimi juaj do të fillojë të rritet ndjeshëm. Hyrja e Afërditës në shenjën e Luanit më 6/9 kontribuon në këtë pasi kjo do t’ju bëjë që të drejtoheni në jetën tuaj personale, pasi punët tuaja romantike duket se po shkojnë mirë! Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit nga 9/9 ju çon në rivlerësime dhe rishikime të partnerëve dhe marrëdhënieve. Eshtë e mundur të kuptoni se dëshironi një person nga e kaluara ose që keni keq-trajtuar një çështje romantike. Ky muaj është një kohë e mirë për të bërë vetëkritikën tuaj, veçanërisht nëse doni të fitoni përsëri një person që ju intereson. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie, përpiquni të mos lejoni që çështjet profesionale dhe punët e tjera të futen në të dhe të krijojnë acarim.

Puna dhe Ekonomia: Shtatori është një muaj që mund të krijojë lëvizshmëri intensive në sektorin profesional, por duhet të keni kujdes pasi do të ketë situata dhe njerëz që do të duken krejtësisht ndryshe nga ato që janë. Hëna e plotë që do të zhvillohet në 2/9 rrit shanset për vendime të papërshtatshme profesionale, kështu që duhet të jeni shumë të kujdesshëm sidomos gjatë gjysmës së parë të muajit. Nga 17/9 me kontributin e Hënës së re që do të ndodhë atë ditë në shenjën e Virgjëreshës, do të vini re se disa çështje që ishin të paqarta në të kaluarën do të fillojnë të sqarohen. Gjysma e dytë e muajit është më e përshtatshme për të pasur diskutime profesionale konstruktive dhe për të parë qartë situatën që mbizotëron në çështjet e punës.

BRICJAPI

Shtatori duket të jetë një muaj që do t’ju krijojë nevojën për të investuar kohë dhe vëmendje tek njerëzit që “flasin të njëjtën gjuhë”, kështu që vëmendja juaj do të përqendrohet te njerëzit përreth jush. Hëna e plotë që do të zhvillohet fsheh surpriza për ju dhe nuk përjashtohet që ajo t’ju çojë në njohje të reja nga të cilat ose mund të lindë një lidhje e re ose një miqësi e re. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshores më 5/9 do t’ju ndihmojë të zgjidhni çështje më të mira profesionale dhe të zgjidhni disa raste të cilat duket se kanë krijuar kaos në jetën tuaj të përditshme. Më 9/9 Marsi do të fillojë rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit, duke treguar se si periudha tjetër mund të jetë stresuese për ju. Kështu që është e mundur të takoni njerëz ose në mjedisin tuaj profesional ose personal të cilët do t’ju shtyjnë dhe do të përpiqen t’ju fusin në forma specifike. Ruani qetësinë pasi veprimi do të sjellë një reagim por kjo nuk do të jetë një zgjidhje e përshtatshme. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 17/9 flet për njohje të reja dhe dashuri të reja dhe nuk përjashtohet – nëse e lejon harta juaj personale – të takojë një person që do t’ju eksitojë. Më 22/9 Dielli kalon në shenjën e Peshores dhe përuron një periudhë e cila do të jetë shumë e dobishme për imazhin tuaj, veçanërisht imazhin tuaj profesional. Muaji do të përfundojë me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Akrepit më 27/9 e cila do t’ju sjellë afër ose në mënyrë figurative afër njerëzve që dini se mund t’ju kuptojnë.

Dashuria: Afërdita do të kalojë në shenjën e Luanit në 6/9 duke treguar se si periudha e ardhshme do të ketë emocione të forta, por edhe pasion. Nëse tashmë jeni në një lidhje, përfitoni nga rrethanat që do të krijohen për t’u afruar në mënyrë të ngushtë-në mënyrë figurative – me partnerin tuaj dhe për të rinovuar atë që keni. Duhet të keni kujdes nga 9/9 pasi rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit mund të krijojë fërkime midis jush, veçanërisht nëse jetoni nën të njëjtën çati. Mos lejoni që çështjet shtëpiake të ndikojnë në ndjenjat tuaja, por edhe mënyrën se si e shihni partnerin tuaj dhe përpiquni t’i zgjidhni ato pa u grindur me partnerin tuaj. Nëse jeni i lirë, Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 17/9 flet për një fillim të ri në jetën tuaj personale dhe nuk përjashtohet mundësia që ajo të sjellë një dashuri të re. Gjysma e dytë e muajit është shumë e dobishme për çështje që lidhen me fushën romantike, kështu që shfrytëzoni mundësitë që do t’ju paraqiten, nëse jeni të lirë, pasi duket se do të dilni fitimtarë.

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj ka të ngjarë të ketë situata dhe njerëz që do t’ju irritojnë, gjë që nga ana tjetër do të krijojë një situatë stresuese në punë, kështu që duhet të jeni të kujdesshëm me lëvizjet tuaja në të. Ka shumë të ngjarë që disa përgjegjësi të reja profesionale të lindin ose do t’ju duhet të merrni disa përgjegjësi të jashtëzakonshme profesionale të cilat do t’ju detyrojnë të modifikoni orarin tuaj. Rrugëtimi i kundërt i Marsit në shenjën e Dashit nga 9/9 tregon se muaji do të jetë mjaft intensiv dhe do t’ju tërheqë drejt ritmit të tij. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores më 22/9 është një lëvizje e favorshme planetare për të njohur punën e vështirë të periudhës së mëparshme.

UJORI

Për Ujorët Shtatori është një muaj që mund ta karakterizonim si një muaj të kthimit në jetën e përditshme dhe kjo është diçka që do të bëhet e dukshme që nga ditët e saj të para, me Hënën e plotë që do të zhvillohet në boshtin Virgjëresha-Peshqit në 2/9. Kjo Hënë e Plotë ju tregon të vendosni përparësi në punët dhe përgjegjësitë që lidhen me shtëpinë tuaj, si dhe disa çështje familjare. Jepni bazë të veçantë pjesës financiare të tyre pasi ka shumë të ngjarë që fondi të jetë më i vogël. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshores më 5/9 sjell komunikim me njerëz që janë larg jush dhe mund të jetë një rast edhe për takime. Marsi, i cili është në shenjën e Dashi, do të fillojë rrugëtimin e tij të kundërt në 9/9 dhe në periudhën tjetër duket se do të rishikoni për disa persona që janë në mjedisin tuaj të ngushtë. Gjithashtu kujdes nga marrëdhëniet me të afërmit pasi disa prej tyre mund të gjenden në “syrin e ciklonit”. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 9/17 do t’ju ndihmojë të dëgjoni më mirë nevojat dhe dëshirat tuaja dhe do të krijoni një tokë pjellore për vetëdijen. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores në 22/9 inauguron një periudhë të re të cilën do të jeni dukshëm më ekstrovertë dhe kjo do të rezultojë në disa njohje të reja! Ai gjithashtu fillon një kohë shumë të mirë për t’u përqëndruar në çështjet e studimit. Muaji mbyllet me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Akrepit në 27.09, duke sjellë në plan të parë çështje profesionale.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Luanit në 6/9 do të jetë një ngjyrë e këndshme këtë muaj për sa i përket jetës suaj personale. Ka shumë të ngjarë që të jeni në pragun e ndryshimeve të rëndësishme në punët tuaja romantike dhe nëse jeni të lirë, ka mundësi që të ekzistojnë kushtet e duhura për të filluar një lidhje të re. Nëse tashmë jeni përsëri në një lidhje, duket se do të filloni të negocioni nëse dhe deri në çfarë mase ju mbulon dhe nuk përjashtohet që realizimet që do të bëni të shkaktojnë befasi. Me fillimin e rrugëtimit të kundërt të Marsit në shenjën e Dashit në 9/9 duhet të keni kujdes për çështjet që shqetësojnë palët e treta pasi që ka shumë të ngjarë të jenë një pikë tensioni për ju dhe partnerin tuaj ose-nëse jeni të lirë- me dikë. kjo ju intereson. Hyrja e Diellit në shenjën e Peshores në 22/9 do të ndryshojë klimën në favorin tuaj, pasi premton njohje të reja dhe diskutime interesante me njerëzit, të cilat do t’ju tregojnë se keni shumë gjëra të përbashkëta me njerëz që nuk i prisnit!

Puna dhe Ekonomia: Shtatori është një muaj që do t’ju kthejë në jetën e përditshme në të cilën ka shumë punë dhe detyrime. Hyrja e Afërditës në shenjën e Luanit më 6/9 sjell diskutime për bashkëpunime të reja, por gjithashtu përfitime nga një punë ose një bashkëpunim që tashmë keni. Sidoqoftë, duhet të keni parasysh që Marsi i kundërt në shenjën e Dashit nga 9/9 mund të shkaktojë probleme në disa plane që keni në mendje me rezultatin që ata u vonuan ose anuluan. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Akrepit në 27/9 është një rrethanë e favorshme planetare për ju që dëshironi të reklamoni punën tuaj, aftësitë tuaja profesionale dhe aftësitë tuaja, pasi do t’ju kthejë sytë nga ju. Shfrytëzoni rastin pasi do t’ju ndihmojë të dilni fitimtarë në fushën profesionale.

PESHQIT

Peshq të dashur Shtatori do të lëvizë temat në disa tema që ju interesojnë pasi do të ketë shumë ngjarje astrologjike që do të provokojnë veprim dhe reagim. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Virgjëresha-Peshqit në 2/9 hap perden për këtë muaj dhe përqendron interesin tuaj në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Sigurisht që në të njëjtën kohë ju tregon që të keni kujdes me vendimet që do të merrni pasi duket se mund të mos i vlerësoni saktë të dhënat ekzistuese. Hyrja e Mërkurit në shenjën e Peshorja në 5/9 shënon një periudhë ku do të jeni mjaft introvert, por intuita juaj do të jetë “e tërbuar” dhe do t’ju ndihmojë të shmangni kurthet. Ai gjithashtu ju tregon të përqendroheni në zgjidhjen e çështjeve financiare veçanërisht nëse ato vijnë nga e kaluara. Marsi fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Dashit në 9/9 dhe ky rrugëtim i kundërt e bën Shtatorin një muaj të veçantë – në nivelin astrologjik. Për dy muajt e ardhshëm rrugëtimi i kundërt i Marsit ju tregon të përqendroheni në zgjidhjen e çështjeve financiare, borxheve dhe detyrimeve të tjera, përndryshe lëvizjet në të ardhmen do të kenë një shkallë të konsiderueshme vështirësie. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Virgjëreshës në 17/9 flet për diskutime me partnerët dhe krijon një terren të përshtatshëm për bashkëpunime të reja të kandidatëve. Dielli kalon në shenjën e Peshores më 22/9 duke e bërë edhe më të domosdoshme nevojën për të rregulluar të ardhurat dhe shpenzimet. Nga fundi i muajit është e mundur që të ketë një mundësi në sektorin financiar. Muaji mbyllet me hyrjen e Mërkurit në shenjën e Akrepit në 27/9 e cila krijon kushtet e përshtatshme për t’u marrë me çështje arsimore dhe gjithçka që mund t’ju ofrojë njohuri të reja.

Dashuria: Hyrja e Afërditës në shenjën e Luanit në 6/9 ngjyros peizazhin në çështjet romantike këtë muaj dhe duket se mund të sjellë njohje interesante gjatë detyrimeve të jetës së përditshme! Eshtë gjithashtu shumë e mundshme të krijoni një terren pjellor për të filluar një flirt në ambientin e punës … Nëse tashmë jeni në një lidhje duhet të shmangni grackën që do t’ju çojë të mos kaloni kohën e nevojshme me partnerin tuaj, pasi mendja juaj dhe interesi juaj duket se përqendrohet në rutinën e përditshme. Hëna e re që do të zhvillohet në Virgjëresha më 9/17 mund të ju afrojë një person që tashmë e njihni shumë mirë dhe të krijoni ndjenja të bukura mes jush. Eshtë e mundur që ai të jetë një mik i juaji apo edhe një partner. Në çdo rast, duhet të bëni zgjedhje të mençura dhe të mos lejoni që emocionet impulsive t’ju joshin.

Puna dhe Ekonomia: Këtë muaj sektori profesional dhe detyrimet që do të keni çdo ditë do t’ju pushtojnë shumë, por duket se do të përqendroheni më shumë në diskutimet e punës sesa në vetë punën. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin tuaj në 2/9 sjell diskutime për bashkëpunime të reja, por për ta bërë atë duhet të keni mbyllur rrethin e disa më të vjetrave. Mendoni me kujdes për hapat tuaj të ardhshëm dhe merrni vendimet e duhura. Afërdita në shenjën e Luanit nga 6/9 do të ndihmojë jetën tuaj të përditshme, duke ndihmuar gjendjen shpirtërore. Pra, duket se pa marrë parasysh sa punë keni në program, nuk do të humbni disponimin tuaj të mirë! Hëna e re që do të zhvillohet në Virgjëreshë në 17/9 ka shumë të ngjarë të sjellë një propozim profesional nga një person që është në mjedisin tuaj miqësor, duke hapur një rrugë të re në jetën tuaj profesionale.

