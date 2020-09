Një 48-vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës, pasi ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me dhunë me kolegen.

Gazetarja Dorjana Bezat raporton se ngjarja ka ndodhur në një furrë buke në Kombinat, ku 48-vjeçari me iniciale N. K. ka tentuar që të kryejë marrëdhënie me dhunë rreth orës 1 të mëngjesit me kolegen e tij të punës 46 vjeç.

Gruaja ka bërtitur e ka kundërshtuar dhe më pas është drejtuar në komisariat ku edhe ka bërë denoncimin.