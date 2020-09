“Vaksina Covid e Ramës- një “lugë bosh” në 3D”, ish-ministri i Shëndetësisë: Shqipëria, ‘delja e zezë’ në Europë

Ish-ministri i Shëndetësisë, Tritan Shehu ka reaguar përmes një postimi në ‘Facebook’ në lidhje me situatën e krijuar për shkak të koronavirusit.

Shehu shkruan se politika e Raëes edhe për atë vaksinë po na rendit në nivelin e Afrikës Qendrore, ashtu si na ka transformuar deri më tani në “Delen e Zeze” Covid për Europen.

Postimi i plotë:

Vaksina Covid e Rames- nje “luge bosh” ne 3D!

E vërteta e trumbetuar per “sigurimin” nepermjet COVAX te OBSH te asaj vaksine nga kjo Qeveri e pa pergjegjeshme, do te thote te na vendose ne “thesin” e vendeve te prapambetura, me te gjitha pasojat e kesaj ne sasi e kohe.

COVAX eshte nje organizem i krijuar se fundmi nga OBSH, GAVI e CEPI per te krijuar nje ballancim ne shperndarjen e e vaksines mbas prodhimit te saj, kryesisht per Boten jo te zhvilluar, per te cilen dhe BE ka dhene nje financim prej 400 M $, pra per jo me shume se 20 milion te vaksinuar.

Ne rastin me te mire ky organizem do te mund te siguroje per vendet qe do te aplikojne nje sasi vaksinash deri per 20 % te popullesise se tyre e kjo ne hapesire kohore deri ne fund te vititi 2021, pra shume pak e ne kohe te gjate.

Kjo eshte e verteta e propagandes qeveritare per vaksinen Covid kur duhej:

–Me urgjence te kontraktohen prej Qeverise dozat per mbi 2 milion te vaksinuar, nga prodhuesit me probable ose te bashkerendohet qofte dhe me pagese me vende te zhvilluara si Italia, Gjermania etj qe brenda sasive dhjetra milioneshe te kontraktuara nga ata, te vendoset edhe Shqiperia per vaksinimin e plote, gratis e ne kohe te popullesise sone.

–E njejta gje kete vit duhet aplikuar edhe per vaksinimin e popullesise ndaj gripit te zakonshem,

Ndryshe me sistemin Rama tip 3D te sigurimit te vaksines po vendosemi ne nje “radhe” te gjate per te marre ne fund me pikatore ate qe shqiptareve do tu duhet siguruar sa me shpejt e per te gjithe.