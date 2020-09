Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën Tiranë-Durrës. Ngjarja ndodhi rreth orës 06:05.Burime zyrtare nga policia bënë me dije se mjeti me drejtues Xh.S, ka aksidentuar mjetin me drejtues shtetasin E.M., i cili si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë.

Drejtuesi i mjetit u shoqërua në Komisariatin e Policisë Nr.6, për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.