Flasin familjarët e pacientëve tek COVID 2: Telefonat vetëm pak ia lejojnë, ia sjellim ne edhe ujin

Lot, shpresë dhe ujë e ushqime që sillen çdo ditë nga shtëpia. Kjo është situata përpara spitalit Covid 2, “Shefqet Ndroqi” në Tiranë, aty ku janë të shtruar pacientët me Covid 19.

Të afërmit, e pacientëve, djemë e vajza, disa me shpresën se do bëhen më mirë prindërit tregojnë për mikrofonin e Neës 24, bisedat me ta dhe me stafin, por edhe gjendjen e tyre.

Ka edhe nga ata që mes lotësh thonë se të afërmit i kanë të intubuar.

“Babi im ka 7 apo 8 ditë që është shtruar. Nuk e dimë ca bëhet brenda. Ai irritohej dhe e hiqte oksigjenit e kanë vu në terapi intensive e kane fut në intubim. (Qan) Ka tre ditë në intubim. Flas me doktoreshën por situata është e rëndë”,- shprehet njëra prej tyre.

Nga vini?

Gruaja: Nga Korça

Cfarë ju thonë?

Gruaja: Nuk kemi marrë asnjë përgjigje, nuk dimë më shumë

Keni folur me babain?

Gruaja: Po, po kemi folur po nuk e kuptonim ai fliste si përcart…

Si ka qënë sjellja e stafit?

Gruaja: Babi thotë mirë na rrinë tek koka, po ku dimë ne se cfarë ndodhë aty

Cfarë i thoni?

Gruaja: Ne i themi bëj kurajo, se dy llafe kemi mundësi të flasim në telefon….

Keni falimjarë?

Djali: Po babain kam, është me oksigjen të drejtuar…

Dorëzoni ushqime?

Djali: Po ka kërkuar ujë babai dhe rroba e ndërresa

Komunikoni me të?

Djali: Jo, jo më ka folur doktoresha

Ia lejojnë telefonin?

Djali: Jo për momentin

Po pse ja sillni ju, nuk e siguron spitali ujin?

Djali: Nuk ka problem ia sjell, veç dua të bëhet mirë