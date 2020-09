Keisi ndahet sërish nga Stresi/ Mesazhet e koduara të dyshes

Prej kohësh historia e Keisit dhe Stresit është në qendër të vëmendjes. Herë bashkë dhe herë të ndarë, çifti me gjasa edhe vetë nuk i mban mend rastet e zënkave. Duket se këtë herë ata janë ndarë sërish. Ka qenë Keisi ajo që me një foto në rrjetet sociale na la të kuptojmë se tanimë e kishte mbyllur historinë me Stresin.

“S’ka si takimet e ditës”, shkroi bukuroshja. Reperi nuk rezistoi gjatë dhe reagoi me një postim. “Unë s’kam urrejtje ndaj teje, për mua mjafton të jesh mirë kudo të jesh, tjerat vijnë e shkojnë”, shkroi reperi. Mbetet për t’u parë nëse edhe këtë herë ky çift do ta gjej rrugën e rikthimit, apo ndarja do të jetë përfundimtare.