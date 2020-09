 “Pse nuk deklarohen shkaqet e vdekjeve të pacientëve me COVID-19?”, shoqata e infermierëve: Po ushtrojnë presion

Shoqata e infermierëve të Shqipërisë përmes një reagimi në ‘Facebook’ shprehet se u është dhënë urdhër që të mos japin intervista për mediat, përsa i përket situatës në të cilën ndodhemi nga COVID-19.

Në deklaratë thuhet se asnjë specialist që ka kontakt të afërt me sëmundjen dhe pacientët, nuk del të flas më për situatën në vend, por vetëm personat e komitetit të caktuar nga ISHP apo vetëm 2-3 individ që s’kanë lidhje me specialitetin e sëmundjeve infektive.

Postimi i plotë:

Nuk zgjidhen gjerat me presion…

Pas deklarates se bere diten e djeshme dhe kerkeses qe infermieret dhe mjeket qe punojne ne dy spitalet covid vjen presioni ne drejtim te Shoqates dhe shume mjekeve dhe Infermiereve qe ishin te gatshem te flisnin per kete situate.

Lind pyetja pse prej kohesh ju eshte dhene urdher mjekeve dhe Infermiereve qe punojne ne keto spitale te mos japin me intervista per mediat???

Pse asnje specialist nuk del te flas me per situaten ne vend por vetem personat e komitetit te caktuar nga Ministria,vetem ISHP apo vetem 2-3 idivid qe skane lidhje me specialitetin e semundjeve infektive???

Sa te verteta jane shifrat per te shtruarit ne Spitale apo mos valle shifrat jane shume here me shume se deklarohen???

Sa eshte numri i mjekeve dhe infermiereve qe punojne ne keto spitale???

Kush eshte protokolli qe ndiqet per mjekimin dhe trajtimin e ketyre te semureve dhe pse akoma nuk ka nje deklarim publik per trajtimin e ketyre te semureve???

Pse nuk deklarohen shkaqet e vdekjeve te pacienteve qe kane nderruar jete deri tani???

Sa i trajnuar dhe sa i sigurte eshte personeli qe sherben ndaj ketyre pacienteve???

Sa eshte numri i mjekeve dhe Infermiereve te prekur nga covid 19 dhe si jane trajtuar ky staf qe u sherben pacienteve???

A ka vendi yne personel mjaftueshem per perballimin e situates dhe a ka kapacitete mjaftueshem per te semuret qe shtrohen ne spitale???

Kur ti jepni pergjigje ketyre pyetjeve atehere drejtojeni gishtin ndaj personelit.

Sepse presioni nuk zgjidh asgje vetem sa fut me shume ne depresion stafin qe sherben!!!!!”.