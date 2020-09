Arrestohen 9 persona në 24 orët e fundit në Tiranë, policia jep detaje

Policia e Tiranës ka arrestuar 9 persona në 24 orët e fundit në Tiranë, pasi akuzohen për vepra të ndryshme penale.

Në mesin e të arrestuarve janë edhe dy inxhinierë të firmave, pasi nuk kanë marrë masa e për pasojë, në firmat ku ata punojnë, kanë humbur jetën punëtorë.

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 4 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasve:

E.H., 37 vjeç, pasi në fshatin Priskë e Madhe, në banesë, ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij.

S.L., 63 vjeç, pasi në rrugën “Besa”, u konstatua jashtë banesës, duke thyer vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, e cila i ka vendosur masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”.

D.K., 34 vjeç, inxhinier (drejtues teknik), pasi ditën e djeshme në një pallat në ndërtim, duke punuar, ka rënë nga kati i dytë punëtori, shtetasi I. B., i cili ka gjetur vdekjen në vend.

Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin në flagrancë të shtetasve:

Xh. S., 23 vjeç, pasi ditën e djeshme, duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur, në masën 0.62 mg/l, ka përplasur mjetin me drejtues E. M., 69 vjeç, dhe si pasojë e përplasjes shtetasi E. M. ka ndërruar jetë në vendngjarje.

K., 35 vjeç, A. K., 45 vjeç dhe Z. R., 39 vjeç, pasi u kapën në flagrancë duke drejtuar mjetet përkatëse në gjendje të dehur.

P., 31 vjeç, pasi në Sauk, duke drejtuar mjetin tip “Chevrolet”, nuk i është bindur urdhrit të punonjësve të policisë për të bërë testin e alkoolit.

Në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 1 bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit E. Sh., 31 vjeç, i shpallur në kërkim për veprën penale “Mashtrimi”.

U referuan materialet për shtetasin E. B., 39 vjeç, inxhinier në një firmë që merret me prodhimin e parafabrikateve, pasi ditën e djeshme, në Bulevardin Blu, gjatë kohës që ka qenë duke punuar me një nga pajisjet për prodhimin e zgavrave metalike në këtë firmë, ka humbur jetën punëtori me iniciale B. M., 35 vjeç.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.