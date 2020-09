Foto/ Babë e bir planifikuan vrasjen e vajzës pas bashkëjetesës së padëshiruar. Detajet e ngjarjes së rëndë

Seksioni i vrasjeve falë një pune rreth 2 vjeçare mundi të identifikojë viktimën falë disa eshtrave të gjetura nga një gjuetar në Malin me Gropa si edhe identifikoi si autor Faik dhe Shkëlzen Buci, babë e bir.

Vajza, Eglantine Buci 23 vjeç ishte larguar nga shtëpia duke bashkëjetuar me një djalë të cilin e kishte të dashur. Këtë veprim familja e quajti ç’nderim dhe për muaj planifikoi vrasjen e të resë, e cila nuk pranonte kurrësesi të takonte të afërmit e saj.

23 vjecarja kishte lene nje takim në një lokal në zonën e Freskut. Në atë zonë e priste i vëllai Shkëlzen Buci, i cili nën kërcënimin e armës e mori vajzën me makinë dhe e çoi në malin e Dajtit ku e ekzekutoi me plumb në kokë. Trupi i të resë nuk u varros dhe me kalimin e ditëve u dëmtua nga kafshët e egra.

Aktualisht Shkëlzen Buci ndodhet në burg pasi vuan dënimin me 13 vite për tentativën e vrasjes ndaj aktorit Mishel Prela, në vitin 2017. Ndersa babai Faik Buci u arrestua sot