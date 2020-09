View this post on Instagram

Tuna shtatzënë për herë të dytë? Nuk e dimë nëse është e vërtetë si lajm pasi ka asnjë komunikim zyrtar prej saj, por kjo video na bëri të mendojmë këtë! Gjithsesi në rast se është e vërtetë, urime Tuna ❤️ #Tuna