Viti i ri shkollor, PD akuza ndaj Ramës: Në këto kushte nuk mund të flitet për protokolle sigurie, premtime mashtruese të Ramës

Ish-deputeti i PD-së, Luçiano Boçi në një deklaratë për mediat nga Shijaku shprehet se tre shkolla tashmë do të bëjnë mësim me turne në një godinë të vetme, pasi u shembën nga tërmeti.

Boçi shton se kryeministri Rama premtoi 143 objekte mësimore gati për në shtator, por sot fëmijët do të bëjnë mësim në kushte skandaloze me 4 turne.

“Në këto kushte nuk mund të flitet për protokolle sigurie, për masa sigurie sepse nuk i sigurohet as transporti, me opsionin tjetër për të ikur 6 km larg dhe as paketa të tjera financiare për përballimin e maskave apo të elementëve të tjerë të protokolleve të sigurisë. Dhe kjo është situata e arsimit sot, kjo është situata e qeverisjes, arsim në rrënoja, qeverisje e shkatërruar pavarësisht premtimeve mashtruese të Rames”, shprehet Boçi.

DEKLARATA E PARTISË DEMOKRATIKE

Jemi në Shijak, pas nesh janë rrënojat e dy shkollave 9 vjeçare ‘Petrit Llaftiu’ dhe ‘Lidhja e Prizërenit’. Shijaku është i përfshirë në zonat e dëmtuara, të prekura nga tërmeti dhe në planin e rindërtimit, por siç e shihni jemi në shtator dhe shkollat nuk janë gati pavarësisht premtimit mashtrues të Rames I cili premtoi hapur, publikisht që 143 shkolla do të ishin gati në shtator.

Dhe jo vetëm këtu në Shijak, por kudo ku kemi qenë kemi faktuar pikërisht këtë mashtrim dhe 400 nxënësit e këtyre dy shkollave janë detyruar të shkojnë në një shkollë tjetër, shkolla ‘Muharren Dollaku’ e cila nuk ka kapacitete. Janë gjithsej 9 klasa, pretendohet që mësimi të bëhet me turne por edhe me turne nuk mjafton.

Në këto kushte nuk mund të flitet për protokolle sigurie, për masa sigurie sepse nuk i sigurohet as transporti, me opsionin tjetër për të ikur 6 km larg dhe as paketa të tjera financiare për përballimin e maskave apo të elementëve të tjerë të protokolleve të sigurisë. Dhe kjo është situata e arsimit sot, kjo është situata e qeverisjes, arsim në rrënoja, qeverisje e shkatërruar pavarësisht premtimeve mashtruese të Rames.

Rama ishte në Elbasan dhe thirri kryebashkiakët e tij të emëruar, midis të cilëve ishte edhe ky i Shijaku, edhe ai I Rrogozhinës por edhe ai i Krujës dhe të tjerë dhe në fakt nuk u foli asnjë fjalë për arsimin, iu foli vetëm për karrigen e tij dhe pushtetin. Iu kërkoi llogari dhe vuri në rresht për faqen e tij në Facebook, për të bere like dhe nuk iu kërkoi fare llogari për masat që pushteti lokal duhet të marrë për përballimin e pandemisë, për sigurimin e jetës se fëmijëve tanë dhe për sigurimin e jetës së mësuesve.

Madje nuk iu premtoi atyre asnjë lek për mësimin, për ambientet mësimore, por ama iu premtoi paketa financiare pikërisht për qëllimin e tij, për te blerë vota prej pushtetit lokal, për të trysnuar votat prej pushtetit lokal dhe sigurisht për ti kuar militantët e tij me vende pune fiktive, për ti lëshuar me pas si lukuni për ti rrëmbyer përsëri votat nga njerëzit e thjeshtë sepse paratë nuk janë të Rames, por janë të taksapaguesve dhe këto para nuk shkojnë tek nxënësit, tek prindërit, tek arsimi, tek shkolla, shkojnë tek njerëzit për të mashtruar me pas, për të rrëmbyer votën dhe për të përsëritur pushtetin e tij të kalbur.

Kjo është pamja e vërtetë e arsimit. Një arsim që po shkatërrohet, pa dyer dhe pa dritare për fëmijët tanë dhe kjo është qeverisja pa dyer dhe dritare për krimin dhe korrupsionin e Rames.