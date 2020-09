Dhurata Dora prek famën ndërkombëtare, këngëtarja bëhet imazhi i markës së famshme botërore

Këngëtarja e njohur shqiptare, Dhurata Dora, është bërë imazhi promovues i markës së njohur botërore të atleteve, “Puma”.Ajo ka realizuar disa fotografi me atletet e koleksionit të ri të kësaj marke, të cilat i ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale.Në imazhet e fundit, Dhurata shfaqet shumë tërheqëse, teksa pozon me flokët e saj me ngjyrat e akuariumit.

“Përgjithmonë ekstra, përgjithmonë e lirë, përgjithmonë unë, përgjithmonë me disponim”, ka shkruar këngëtarja shqiptare në mbishkrimin e fotografive.Pëlqimet dhe komentet nga ana e ndjekësve nuk kanë munguar, shumica prej të cilëve e kanë komplimentuar bukuroshen për fizikun e saj.Dhurata Dora gjatë verës solli dy projekte muzikore, këngën solo “Ferrari” dhe bashkëpunimin me Azetin, “Fajet”.Të dyja këto projekte muzikore u pritën mirë nga fansat e këngëtares, e cila si gjithë estrada ka qenë joaktive me koncerte gjatë verës, për shkak të pandemisë globale COVID-19.