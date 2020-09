Për më tepër mësohet se në Velipojë sezoni turistik është mbyllur më 31 gusht, teksa pritet një ambulancë nga Shkodra për ta marrë trupin e pajetë.

Ndërkohë vetëm 3 javë më parë ndodhi një tragjedi në Velipojë, ku një e mitur me emrin Enisa Doda u mbyt pasi kishte dalë një xhiro me motorskaf me Indrit Bajraktari i cili ka përfunduar në qeli.