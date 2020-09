“Ka patur momente që doja ta hidhja nga dritarja Obamën”, Michelle shokon me rrëfimin

Gruaja e ish- presidentit Barack Obama, Michelle Obama, ka folur për martesën e saj me ish-presidentin duke dhënë dhe këshilla për të pasur një martesë të lumtur. Sipas “TheGuardian”, në një komunikim nga podcasti i saj ajo ka treguar se zgjedhjen për martesë duhet të trajtohet si “zgjedhja e nje ekipi baskebolli” dhe duhet të jetë e sinqertë, pavarësisht se mund të ketë momente mërzitjeje, sidomos kur ka fëmijë në mes që lodhja dhe stresi bëjnë të vetën.

“Sepse nëse e shikoni si një ekip, doni që të jeni fitimtar, atëherë duhet zgjedhur numrin një dhe njerëzi që të gjithë në ekipin tuaj të jenë të forte. Nëse e shikonim martesën si një ekip të vërtetë, ju doni që shoku juaj i skuadrës të jetë një fitues, atëherë ju duhet të zgjidhni kapitenin, por duhet ta dini se do të ketë kohë, periubdha të gjata kohore, kur nuk mund ta duroni njëri-tjetrin,”- ka thënë ajo në një bisedë me drejtuesin e televizionit Conan O’Brien.

Gjithashtu, ajo ka treguar një sekret, që ka pasur momente që ka dashur ta “hedhë nga dritarja’ ish-presidentin.

“Kishte raste që unë doja ta shtyja Barakun nga dritarja. Mund të ketë momente që ndjenjat tuaja nuk do jenë shumë të forta, por kjo nuk do të thotë që ju të hiqni dorë. Dhe këto periudha mund të zgjasin shumë. Ato mund të zgjasin me vite”.