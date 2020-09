Një aksident ka ndodhur pasditen e sotme tek “Shkëmbi i Kavajës”, ku për pasojë ka mbetur i plagosur një person.

Gazetari Kelment Baci raporton se dy mjete me targa të Kosovës një “Skoda” me targa 07- 403 DN dhe një “Volksëagen” me targa 01-499 LA janë përplasur me njëra-tjetrën. Njëra prej tyre ka përfunduar përmbys në rrugë.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.