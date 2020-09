Aksidenti me vdekje në Sarandë, arrestohet shoferi 35- vjeçar (Emri)

Arrestohet 35- vjeçari Erti Bllaca i cili shkaktoi ditën e djeshme aksidentin me vdekje afër Piqerasit në Sarandë. Ai humbi kontrollin e mjetit ”Citroen” me targa të Durrësit, teksa nga përplasja me murin humbi jetën pasagjeri Armand Asllani.

Burimet zyrtare bëjnë me dije se është arrestuar dhe një 57- vjeçar pasi në rrugën Karahaxh- Finiq u kap duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur.

NJOFTIMI NGA POLICIA

Sarandë

Policia ka arrestuar ne flagrancë shtetasin E.B., 35 vjeç, banues në Durrës, pasi më datë 08.09.2020, në aksin rrugor Borsh-Sarandë,në vëndin e quajtur Piqerras, duke drejtuar automjetin e markës Citroen, ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me murin rrethues të një banese, ku si pasojë ka humbur jetën pasagjeri A.A., 36 vjeç, banues ne Durrës.

Policia ka arrestuar në flagrancë shtetasin S.N., 57 vjeç, banues në Finiq, pasi është kapur në flagrancë në aksin rrugor Karahaxh-Finiq,duke drejtuar automjetin në gjëndje të dehur.

Materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme.