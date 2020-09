“Kam qarë boll”, Aurela Gaçe flet për herë të parë pas kritikave për këngën më të fundit

Këngëtarja Aurela Gaçe publikoi projektin më të fundit disa ditë më parë. ‘‘Lento Lento’’ u prit mjaft mirë nga publiku, mirëpo nuk munguan as kritikat. Njëri prej tyre ishte edhe gazetari Aleksandër Çipa.

“Aurela e shtrenjte, sikur nivelin e tekstit te refrenit tend, ta kishe mbajtur se paku ne vleren asociative te ” lento- lento-s”, do te mbetej me e bukur dhe nuk do te na linte ne shijen e zhargonit te Çoles. Kur mendoj se tekste te kengeve te tua i kane shkruar poete gjuhebukur si Xhevahir Spahiu, Ilirian Zhupa etj, etj, etj, me trishton renia ne ” kovaçanen” e fjale mballosjes, per tekstin e kenges se fundit.”, shkroi ndër të tjera gazetari.

Lidhur me këtë ka folur vetë Aurela gjatë një interviastë për emisionin “Rudina”.

“Unë e kisha për vete nevojë shpirtërore që të vija me gëzim, të vija me ngjyra, siç e shikon dhe sot me ngjyra, është shumë e nevojshme. Domethënë edhe kur ulem në kafe me miqtë dhe kur fillojnë menjëherë bisedat me oh.. them stop, nuk dua fare të dëgjoj asnjë bisedë të tillë.

Çfarë ka ndonjë bisedë që të qeshim, të argëtohemi, të flasim për gjëra të bukura sepse seriozisht kjo është një ngarkesë emocionale për të gjithë. Unë kam qarë boll nëpër këngë, kisha nevojë të qeshja, të kërceja, të sillja dritë.”, tha Aurela.