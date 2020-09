I mori 16 mijë euro të riut duke e dhunuar, ndalohet 26-vjeçari në Tiranë

Një 26-vjeçar është ndaluar nga uniformat blu në Tiranë, ndërsa është proceduar penalisht një vajzë 23 vjeçe, pasi akuzohen për veprën penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë“.

Burimet zyrtare bëjnë me dije se 26-vjeçari ka shtrënguar me anë të kanosjes për dhënie pasurie, duke i marrë një shumë të përgjithshme prej 16.000 euro, shtetasit S. A., 23 vjeç. Ndërsa shtetësja D. B. ka pasur dijeni për ngjarjen dhe nuk ka kallëzuar.

Njoftimi i policisë:

Finalizohet operacioni policor i koduar “Transferta”

Operacioni i zhvilluar nga Sektori i Krimeve të Rënda ndaj Jetës dhe Pronës në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Ndalohet një 26-vjeçar, për veprën penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë“.

Procedohet penalisht dhe 1 shtetase, për veprën penale “Moskallëzim Krimi”.

Sektori i Krimeve të Rënda ndaj Jetës dhe Pronës, nën drejtimin e Prokurorisë, pas kallëzimit të marrë nga një shtetas për shtrëngim me anë të kanosjes për dhënie pasurie, ka organizuar punën dhe pas një hetimi me medota proaktive kanë organizuar dhe finalizuar me sukses operacionin policor të koduar “Transferta”, në kuadër të të cilit u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit:

M. M., 26 vjeç, banues në Tiranë.

Si dhe u procedua penalisht shtetasja D. B., 23 vjeçe.

Nga hetimet e kryera ka rezultuar se ky shtetas, në periudha të ndryshme kohore, ka shtrënguar me anë të kanosjes për dhënie pasurie duke i marrë një shumë të përgjithshme prej 16.000 euro shtetasit S. A., 23 vjeç. Ndërsa shtetësja D. B. ka pasur dijeni për ngjarjen dhe nuk ka kallëzuar.

Po në vijim të hetimeve ka rezultuar se shtetasi i dëmtuar, pas shantazheve që i bënte shtetasi M. M., ka kryer transferta të lekëve në drejtim të tij, në periudha të ndryshme kohore.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.