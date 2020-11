Çfarë e forcon imunitetin tuaj gjatë pandemisë me coronavirus?

Fjala më e rëndësishme në periudhën me pandemi është padyshim imuniteti dhe kjo varet nga mënyra se si trupi juaj do të sillet nëse bie në kontakt me virusin

“Me siguri e keni zbuluar që dikush afër jush ka coronavirus, kështu që papritmas u kujtuat të ndërtonit imunitet dhe të blini një qese të plotë me vitamina, dhe pastaj u ulët dhe gjetët dhjetëra receta në internet për gojëmjaltë të ndryshëm dhe “bomba” vitaminash, por për të gjithë është pak vonë”, thotë John Verry, drejtor i Institutit të Imunologjisë në Universitetin e Pensilvanisë.

Por, sipas tij, kjo nuk do të funksionojë pasi imuniteti nuk ndërtohet brenda natës dhe se nevojiten ndryshime në jetën tuaj, si gjumë i mjaftueshëm, aktiviteti fizik dhe shmangia e stresit.

Fjetja e vazhdueshme për shtatë orë gjatë natës do t’ju garantojë imunitet më të fortë. Hulumtimet kanë treguar se njerëzit që fjetën për gjashtë orë gjatë natës kishin katër herë më shumë gjasa të ftoheshin kur ishin të ekspozuar ndaj virusit sesa ata që fjetën për më shumë se shtatë orë.

“Gjithçka që bëni ndërsa jeni zgjuar – hani, punoni, ecni, ushtroni – inkurajon trupin tuaj të çlirojë qelizat inflamatore. Dhe gjumi i jep trupit tuaj një pushim nga e gjithë kjo”, thotë imunologu Rita Kachru.

Gjithashtu, mjekët këshillojnë që nëse ritmi juaj i gjumit prishet gjatë javës së punës, që mund ta ktheni atë në normë të paktën gjatë fundjavave dhe kështu të ruani ekuilibrin e gjumit.

Shmangia e stresit

“Përveç gjumit, një faktor i rëndësishëm është stresi, i cili kur rritet çon në çlirimin e kortizolit. Kur nivelet e kortizolit janë të larta, sistemi ynë imunitar nuk është aq aktiv”, thotë Daniel M. Davis, një profesor i imunologjisë në Universitetin e Mançesterit.

Kur doni të hiqni qafe stresin, mos filloni me fjalinë: “Unë nuk do të mërzitem më”, zakonisht nuk funksionon.

Filloni të shikoni gjithçka nga një këndvështrim tjetër, dhe këtu janë disa këshilla se si të shmangni nervozizmin, dhe për këtë arsye stresin:

Përcaktoni tre gjëra të mira në jetën tuaj dhe jini mirënjohës për të.

Çdo mëngjes, përcaktoni planet dhe qëllimet tuaja.

Pranoni sekretet që mbani – kjo ndoshta tingëllon marrëzi, por mbajtja e sekreteve mund të jetë shumë stresuese dhe çon në çlirimin e kortizolit, i cili do t’ju vendosë në një gjendje stresi dhe do të dobësojë sistemin tuaj imunitar. Prandaj thirrni psikologun ose mikun tuaj më të mirë dhe lehtësoni shpirtin tuaj.

Mendoni për të tashmen. Ekspertët pohojnë se mendimet e tepruara për të ardhmen na ngarkojnë, andaj është e rëndësishme të jetojmë dhe të shijojmë të tashmen.

Aktiviteti fizik

Përveç gjumit cilësor dhe shmangies së stresit, aktiviteti fizik është përbërësi i tretë që është shumë i rëndësishëm për ndërtimin e sistemit imunitar. Personat që ushtrojnë rregullisht zhvillojnë më shumë qeliza T – ato që prekin qelizat e bardha të gjakut sesa bashkëmoshatarët e tyre dembelë.

Për të forcuar imunitetin, është gjithashtu e rëndësishme që të ekspozoheni shpesh në dritë, diell dhe ajër të pastër, pastaj të hani ushqime të pasura me magnez, të tilla si spinaqi, fasulet dhe arrat. Gjithashtu, kujdesuni për temperaturën në dhomën ku flini, nuk duhet të jeni shumë të nxehtë dhe të përpiqeni të ajrosni.

Nëse i keni kënaqur me të gjitha këto – mos u shqetësoni, pasi imuniteti juaj do t’ju mbrojë nga sulmet e virusit.