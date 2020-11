Atentati me tritol ndaj Lulzim Kullës në Shkodër, lirohen nga burgu tre autorët e dyshuar, çfarë deklaruan në gjyq

Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka liruar nga paraburgimi tre shtetasit e dyshuar fillimisht si atentatorët e shpërthimit me tritol ndaj Lulzim Kullës, ngjarje e ndodhur në 13 janar 2018 në qytetin e Shkodrës. Lirim i tre shtetasve Endri Çopja, Argel Lulaj dhe Serxho Teta erdhi për shkak se kanë mbaruar afatet e mbajtjes në paraburgim, por edhe se gjatë rrugës që nga momenti i arrestimit janë zbutur akuzat ndaj tyre.

Endri Çopja është lënë me masën e sigurisë “arrest shtëpie” ndërsa dy të tjerët Argel Lulaj dhe Serxho Teta me masën e sigurisë “detyrim paraqitje”. Fillimisht Endri Çopja dhe Argel Lulaj kanë qenë nën hetim për veprat penale “vrasje në rrethana cilësuese të mbetur në tentative”, “armëmbajtje pa leje” dhe “shkatërrim të pronës me eksploziv”.

Për Endri Çopjen vepra penale është zbutur në “sigurimi i kushteve dhe mjeteve per te kryer vrasjen” ndërsa Argel Lulaj është vërtetuar se ka qenë të nesërmen e ngjarjes për të marrë makinën bashkë me shokun e tij Çopja ndërsa Serxho Teta nuk ka qenë asnjëherë në Shkodër. Endri Çopja ka deklaruar gjatë seancave se i ka sjellë motorrin një personi me emrin Toni pasi ky i fundit ja ka kërkuar për ta blerë.

Endri Çopaj pasi është arrestuar si autor i dyshuar i vendosjes së eksplozivit në atentatin ndaj Lulzim Kullës ka mësuar se personi me emrin Toni është shtetasi Boran Bercana. Ky i fundit mbeti i vrarë bashkë me bashkëjetuesen Silva Ndoci në 15 korrik 2018, vetëm 6 muaj pas atentatit ndaj Lulzim Kullës. Endri Çopja pasi Bora Bercana është vrarë ka kuptuar se është personi me emrin Toni që i kishte kërkuar motorrin.

Endri Çopja ka deklaruar se motorrin nuk e ka sjellë me qëllim për të bërë vrasje dhe nuk e ka ditur se mund të bëhet ndonjë atentat. Drejt Elbasanit Endri Çopaj ka shkuar me Boran Bercanën në makinën e këtij të fundit. Të nesërmen e ngjarjes ka ardhur bashkë me shokun e tij Argel Lulaj për ta marrë makinën e tij që kishte lënë në Shkodër duke mohuar se ka pasur dijeni për atentatin ndaj Lulzim Kullës. Pas atentatit ndaj Lulzim Kullës në janar të 2018-ës për dy vite me radhë në Shkodër pasuan një sërë ngjarjesh kriminale që dyshohet se janë të lidhura me njëra-tjetrën.