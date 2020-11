Deklarata e Vuçiçit, Majko: I papërgjegjshëm, përcaktoi se konflikti me shqiptarët nuk ka mbaruar ende. Nëse dikush shkon pas idesë…

Ministri i Shtetit për Diasporës, Pandeli Majko e ka cilësuar si të papërgjegjshëm deklaratën e Vuçiç për ‘konfliktin e ngrirë’ me Kosovën.

Majko thekson se Vuçiç me atë frazë ka përcaktuar se konflikti i Serbisë me shqiptarët nuk ka përfunduar ende. Për të kjo është një shmangie e deklaratës së firmosur në Shtëpinë e Bardhë dhe procesit të integrimit europian.

STATUSI NGA PANDELI MAJKO

KOMENT

Deklarimi i Presidentit të Serbisë për karakterizimin e marrdhënieve me shtetin e Kosovës me statusin e konfliktit të ngrirë të Nagorni Karabakut është i papërgjegjshëm!

Jeta e dyfishtë e Serbisë në marrdhëniet ndërkombëtare është rreziku real për stabilitetin rajonal! Presidenti Vucic përcaktoi se konflikti me shqiptarët nuk ka mbaruar ende dhe e konsideron atë “të ngrirë” (!)

Deklarimi i Presidentit serb për “konfliktin e ngrirë” është shmangie e deklaratës së firmosur në Shtëpinë e Bardhë dhe procesit të integrimit europian.

Mendje të ftohta logjistike në Serbi e kuptojnë gatishmërinë e shqiptarëve në disa shtete në se dikush i shkon pas idesë se skenarit të konfliktit. Atij do ti dihet fillimi por jo fundi!