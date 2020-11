Raporti i Dick Marty, Basha: Me Kosovën s’është bërë drejtësi. Kur në Hagë ishte Thaçi e Krasniqi, Rama lidhte marrëveshje me Vuçiç

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha vjen sot në një intervistë për emisionin “Real Story” në ‘News24’ ku do i përgjigjet pyetjeve të gazetarit Sokol Balla. Nga çështjet e aktualitetit politik, procesin e hetimeve në UÇK, pandeminë, zgjedhjet, koalicionin me LSI dhe të tjera çështje, lideri opozitar do t’i përgjigjet të gjitha pyetjeve.

Që në hyrje të bisedës lideri opozitar u ndal tek raporti i Dick Marty që fliste për krime lufte që janë bërë nga anëtarët e UÇK-së si dhe për Shtëpinë e Verdhë. Basha tha se aktorët kryesorë të masakrave të Millosheviçit në vitet 90 janë sot figura qendrore në Beograd, ndërsa shtoi se ata nuk janë dënuar. Mes të tjerash Basha tha se me Kosovën nuk është bërë drejtësi.

Sipas Bashës, raporti i Dick Marty u provua fals nga të gjitha hetimet e prokurorëve të Hagës. Po ashtu Basha tha se në kohën kur Thaçi dhe Krasniqi ishin në Hagë duke dhënë deklaratat e tyre në gjykatë, Rama në të njëjtën orë lidhte marrëveshje me Vuçic.

PJESE NGA INTERVISTA

Është një interviste që po pritet shumë pasi është dalje shumë e rrallë e juaja. Me siguri afrimi i fushatës dhe dëshira për t’ju drejtuar të gjitha shtresave të popullsisë, besoj është se pse jeni këtu përballë meje. Pavarësisht kritikave që kemi shkëmbyer prej gati 2 vitesh

Është në natyrën tuaj që jeni skeptikë. Vini nga një shkollë gazetarie, në Britani.

Një prej pyetjeve është ajo që lidhet me hetimin e UÇK, ku drejtës të saj gjendjen në bankën e të akuzuarve…

Nuk kam një koment, kam një qëndrim të qëndruar për këtë çështje në 2020 duhet të ishin ndëshkuar krimet ndaj Kosovës nën regjimin e Milosheviçit, Sot një pjesë e madhe e tyre janë në procesin e politikën në Beograd dhe biznes. Një prej tyre është presidenti aktual që ka qenë në qeverinë e Millosheviçit. Sot Beogradi ka treguar një histori të rremë, ku viktimën e agresionit, Kosovën, po e paqarët përmes mashtrimeve, mbështetur nga aleati i saj, në një dritë që ska të bëjë me të vërtetën. Pse i është hapur ky shteg? 10 vite më parë ishim në të tjera pozita. Atëherë Shqipëria, me SHBA në krah, mbështeti fuqimisht njohjen e Kosovës, dhe nisi procesin e futjes së saj në organizata ndërkombëtare. Sot nuk ka asnjë përgjigje për mijëra shqiptarë të zhdukur, s’ka asnjë përgjigje për kthimin e eshtrave të tyre. Nga faktori kryesor që duhet të flasë, nga Tirana zyrtare ka një heshtje dhe ka një veprim që përbën një dramë të dytë për Kosovën.

A ka vend që Tirana zyrtare që t’i kërkoj ndjesë Kosovës pasi në kohën kur partia juaj ishte në pushtet, votoi një rezolutë ne KE që praktikisht i ka hapur rrugë kësaj gjëje?

E pavërtetë. Për një arsye të thjeshtë e të drejtpërdrejt. Raporti i Dick Martty u cilësua i falsifikuar në pretendime të rreme falë një hetimi që u ndërmor. PD dhe PS ishin të bashkuara, votuan ligjin për të hedhur këto akuza. Të vijmë tek e vërteta. Miratuam një ligj për të hedhur poshtë akuzat e Dick Marty. Kur ke përballë një makineri shpifje, baltosjeje, të vënë në lëvizje ndaj UÇK, për hesap të Beogradit, ne bashkë me aleatët, vendosëm ti hedhim kundër. Vendosëm që të miratonim ligjin me PS. Task-forca gjeti se s’ka asnjë fakt dhe as një dëshmi për raportin e Dick Marty. Sot Carla Del Ponte e Dick Martyu s’flasin për shtëpinë e verdhë. Flet ministria e Jashtme ruse dhe kryeministri i Shqipërisë. Si ka ndodhur kjo? Si ka mundësi që një akuzë e hedhur poshtë, kjo akuzës të riciklohet kjo. Në atë orë dramatike, ku po ndodhnin dy gjera në të njëjtën kohë, në Hagë Jakup Krasniqi e Thaci onlinë në Tiranë, Rama firmoste me Vuçic një marrëveshje. Gjithçka u bë për të hequr vëmendjen nga kjo që është tradhti ndaj Kosovës. Edi Rama ka tradhtuar interesat e Kosovës.