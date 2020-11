Rritja e rasteve me COVID-19, Franca shtyn izolimin deri në fund të muajit

Kryeministri francez, Jean Castex, ka njoftuar se Franca do të qëndrojë e izoluar edhe për 15 ditët e ardhshme. Në një deklaratë për mediat Castex tha se hapur do të mbeten farmacitë dhe dyqanet thelbësore. Sakaq duke folur në lidhje me shtimin e rasteve të raja ai tha se nëse shtrimet në spital vazhdojnë të rriten, autoritetet do të detyrohen të marrin masa të reja .Ai ka thënë se shkollat, kolegjet dhe shkollat ​​e mesme mbeten të hapura.

“Tani po regjistrojmë një shtrim të ri në spital çdo 30 sekonda dhe një pacient në kujdes intensiv çdo tre minuta. 40% e pacientëve janë nën moshën 65 vjeç.”- tha ndër të tjera ai.

Që prej fillimit të pandemisë në Francë janë regjistruar 42,960 viktima dhe 1,898,710 të infektuar, sakaq në gjendje të rëndë për jetën janë 4,899 persona.