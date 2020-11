12 milionë dollarë për rimbursimin e ilaçeve të të prekurve nga Covid, miratohet fondi në Komisionin e Ekonomisë

Komisioni i Ekonomisë ka miratuar një paketë prej 12 milionë dollarësh për rimbursimin e ilaçeve të të prekurve me Covid. Kërkesa për fondin shtesë u bë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërsa paketa mbështetëse u paralajmërua dhe nga ana e kryeministrit Edi Rama.

Fondi në fjalë pritet që të kalojë edhe në seancë plenare duke hyrë në fuqi bashkë me buxhetin 2021. Deputeti Anastas Angjeli e konsideriu rimbursimin e ilaçeve për kurimin e Covid një çështje jetike për të gjithë qytetarët.

“Duke parë vijimin e pandemisë dhe përshpejtimin e saj, ne morëm në konsideratë një çështje jetike, që është futja e paketës së ilaçeve për kurimin nga COVID-19, në paketën e ilaçeve me rimbursim, nga përllogaritjet e bëra është e nevojshme shtimi i buxhetit me 1.2 miliardë lekë, për të rimbursuar ilaçet për çdo person që preket dhe kurohet me ilaçet.

Po tek ministria e Shëndetësisë, një çështje tjetër që ka të bëjë me njerëzit në nevojë ka të bëjë me shtimin me 1 miliardë lekë pagesën e papunësisë”, tha deputeti i PS-së, Anastas Angjeli në Komisionin e Ekonomisë.