Dashuria është e pistë. “Jeta e gënjeshtërt e të rriturve”, Elena Ferrante

Fatmira Nikolli – Kur ajo do ta shohë babanë të dalë nga dera duke e mbyllur nga pas pa e kthyer kokën, para syve do t’i vijnë imazhet e gruas tjetër, elegante dhe e bukur, që ndonëse për një kohë të gjatë qe hequr si shoqe e mamasë, kish joshur bashkëshortin e saj deri ditën kur një byzylyk do të tradhtojë marrëdhëniet e fshehta të shoqërisë së lartë napolitane për t’i bërë këta njerëz që studiojnë filozofinë, marksizmin dhe gjuhët klasike, po aq të rëndomtë, sa hallë Viktorian e rrethejaken e saj, në anën e poshtme të qytetit. Xhovana, do të imagjinojë se si ai, do të shkojë në shtëpinë tjetër, dhe të ledhatojë kokën e një tjetër vajze, ta puthë në ballë dhe të mbyllet mbase në zyrën e tij. Të dielat do t’i kalojë andej, festat po ashtu. Mamaja do të venitet gjithnjë e më shumë, dhe ajo është e pafuqishme për ta ndryshuar këtë.

Para se të ndodhnin të gjitha këto, kur babai ishte ende idhulli i saj, kur ajo mezi priste që ai të vinte në shtëpi, kur çdo fjalë e tij ishte si një këngë, kur përkëdhelja e flokëve ishte vetë lumturia, ai kishte thënë, që ajo, nuk ishte më e bukur. Kishte thënë se ajo i ngjante Viktorias.

Një fjali e vetme e thënë pa fort kujdes, e shkund përnjëherësh nga fëmijëria personazhin kryesor të romanit “Jeta e gënjeshtërt e të rriturve” të Elena Ferrantes. I përkthyer nga Agim Doksani dhe nën logon e “Pegit”, romani prek qelizat e shoqërisë napolitane, në të dyja anët e saj, në atë sqimataren hipokrite që e fsheh dhembjen me pamjen elegante e shkëlqimin e gënjeshtërt, si të një byzylyku që fsheh aq shumë, e mandej në atë shoqërinë e thjeshtë, ku makijazhi i rëndë, rreket të fshijë e të mbulojë muret e rrjepura nga lagështira, jetët e palumtura, të shkuarën e trishtë, të ardhmen po aq.

Për kritikën, Ferrante e zhyt bisturinë e saj mes hipokrizive të borgjezisë moderne, nxjerr në pah mashtrimin dhe vetëmashtrimin që përdorin njerëzit për të përligjur veprimet e veta.

E ndarë më dysh, mes dy botësh, asaj të prindërve që përbën në dukje elegancën, dhe asaj të hallës që përbën në dukje prapambetjen, vetë Xhovana shpërbëhet në kërkim të vetvetes. Ajo nis të urrejë simbiozat që gjen në dy anët, dhe vetë prindërit. Ndonëse i gjykon për veprimet e tyre dhe zgjedhjet e bëra si një rrekje për të gjetur veten, për të harruar ata dhe botën përreth, Xhovana bie në të njëjtat gabime, të jetës së sipërfaqshme dhe brendisë bosh.

Romani zbulon tërë arsyet pse gënjejmë, veten dhe të tjerët, në rrekjet për t’u mbijetuar shtypjeve emocionale, frikës nga e përditshmja, humbja e tjetrit e me të e vetes, dhe ndërtimi i një maske të jashtme si nevojë.

Parakalojnë njëherësh në prizma të ndryshëm, dashuritë e rreme, tradhtitë, nevojat seksuale, dëshirat për të zbuluar anë të panjohura të vetes, për të mbajtur afër ata që na ikin, për të tërhequr ata që janë larg, përmes gjithfarë forme, vetëm e vetëm për të plotësuar nevojat e brendshme dhe për të gënjyer veten. Vjegat ku ne mbahemi ndërsa po biem, janë herë prindërit, herë një orator interesant, herë e fejuara e tij, dhe rrugët drejt atyre vjegave janë me tren drejt Milanos, më këmbë drejt Napolit jugor, ose nga qendra e qytetit.

Në fund do të shohim se jemi vetëm, se prindërit nuk janë vetëm tanët, se mund të gabojmë si ata dhe më shumë, se lumturitë janë kalimtare, se mund të bëhemi si ata që përçmuam, se mund ta shohim veten në pasqyrë me guxim për të parë aty, atë në të cilën jemi shndërruar dhe sa fort e kemi përkëmbur veten, për të rënë në sy, sepse kështu ndiheshim mirë. Po a ishte mirë?

Vihen në diskutim Zoti, kisha, shpëtimtari, prindi, dhe çdo gjë që patëm menduar se është themel e shohim si një vijë të përshkueshme uji.

Autorja

Elena Ferrante është autore e shumë romaneve të suksesshme, tashmë e njohur në të gjithë botën. Shumë prej librave të saj kanë shërbyer si bazë për vepra të mira kinematografike.

Botime “Pegi” ka sjellë prej saj sagën e njohur napolitane me vëllimet: “Mikesha gjeniale” (2016), “Mbiemri i ri” (2017), “Histori arratie dhe qëndrese” (2017) dhe “Historia e vajzës së humbur” (2018), vëllim me të cilin Elena Ferrante ishte finaliste në “Man Booker International Prize”, 2016. Në vjeshtën e vitit 2018 u transmetua në Itali, në “Rai 1” dhe “TIMVISION”, si dhe në Shtetet e Bashkuara në “HBO”, sezoni i parë i serialit të bazuar në romanin “Mikesha gjeniale”, me regji të Saverio Costanzo-s. Elena Ferrante vijon ende të shkruajë me pseudonim dhe preferon më tepër anonimatin sesa bujën.