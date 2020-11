Horoskopi për ditën e sotme, 13 nëntor 2020

Dashi

Jeta juaj e dashurisë ka filluar të gjenerojë një nxehtësi të vërtetë. Duhet të vazhdoni të ushqeni mendjen gjatë kohës suaj të lirë. Muzeumet, galeritë, leksionet, qofshin ato virtuale apo personale, madje edhe koha e qetë e leximit, janë gjithashtu të rëndësishme.

Demi

Një miqësi mund të ketë filluar të ndihet e njëanshme. Jeni ju që po jepni shumë apo janë ata? Është koha të bëni një vlerësim të ekuilibrit të fuqisë dhe të pyesni veten nëse lufta e vazhdueshme për pushtet është me të vërtetë mënyra se si dëshironi ta jetoni jetën me këtë person.

Binjakët

Një energji e re, e freskët dhe e lehtë vjen në jetën tuaj. Do të jetë pikërisht ajo që ju duhet për të kaluar disa ditë të rënda. Drita e diellit jashtë nuk do të jetë në përputhje me rrezet e diellit në zemrën tuaj. Më në fund do të merrni një vendim të vështirë që mund të sjellë ndryshime.

Gaforrja

Mos lejoni që krenaria juaj të jetë një justifikim që të mos njihni arritjet e të tjerëve. Sigurohuni që t’u tregoni se jeni krenar për ata. Kjo nuk do t’ju kushtojë asgjë dhe do të thotë shumë për ta.

Luani

Ju keni punuar shumë dhe meritoni disa kohë pushim. Mund të mos jeni në gjendje të bëni një pushim të plotë apo edhe të largoheni nga qyteti, por kjo nuk do të thotë që nuk mund t’i jepni pushim trurit tuaj. Çfarëdo që të bëni, mos mendoni për punën.

Virgjëresha

Ndiheni më fleksibël se kurrë në mendjen dhe trupin tuaj. Kjo është një ditë e shkëlqyeshme për të eksploruar një ushtrim të ri fizik, si Pilates ose karate, madje edhe vallëzim salsa. Integrimi i gjërave të reja dhe të ndryshme do të jetë një punë e shpejtë për ju sot.

Peshorja

A i keni pritshmëritë shumë të larta për një mundësi të re profesionale? Mos i jep mundësisë një mendim të dytë. Edhe nëse gjithçka bie dhe skenari i rastit më të keq realizohet, përsëri do të jeni më mirë sepse keni besuar te më e mira. Mos u shqetësoni për atë që mund të ndodhë nesër.

Akrepi

Ju mund të përfitoni më shumë nga konfliktet dhe sfidat sesa nga bashkëpunimi dhe marrëveshja sot. Mos u shqetësoni nëse shkaktoni dallgë. Qëndrimi juaj i kundërt është pikërisht ajo që ju duhet për të përfituar sa më shumë nga kjo ditë e pazakontë.

Shigjetari

Një konflikt që ka shpërthyer midis jush dhe një tjetri do të fillojë të zbehet sot, kështu që mund të merrni frymë të lehtësuar dhe të kënaqeni përsëri duke qenë miq. Vullneti juaj i mirë ndaj këtij personi nuk u zhduk kurrë në të vërtetë.

Bricjapi

Injoroni sjelljet e mira që ju kanë mësuar në shkollën e mesme. Ndarja e gjërave tuaja me të tjerët nuk është domosdoshmërisht një gjë e mirë, të paktën jo tani. Nëse i ndani burimet tuaja në mënyrën tuaj tipike bujare, do të përfundoni i përdorur.

Ujori

Ju keni shumë më shumë kontroll mbi ngjarjet e sotme sesa mendoni se keni, dhe është koha të përkulni pak muskujt tuaj. Jo vetëm që do t’ju ndihmojë të fitoni në një luftë argëtuese për pushtet, por do t’i japë egos suaj një hov të madh. Thjesht shprehni mendimet dhe dëshirat tuaja në mënyrë diplomatike.

Peshqit

Një mik në nevojë mund të kërkojë përsëri ndihmën tuaj. Edhe nëse jeni lodhur duke i ardhur në ndihmë, dëgjojeni problemin e tij. Kjo mund t’ju japë të drejtën për një shpërblim të shkëlqyeshëm.