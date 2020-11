Ish-pornostarja “turpëron” futbollistin portugez: Ishte muskuloz, por e kishte sa një krimb

Mari Sielo Pajares pasi i dha fund karrierës si aktore porno ka vendosur që t’i hedhë kujtimet e saj në një libër autobiografik të titulluar “Kujtimet e një shtëpie”. Në këtë libër, aktorja ka zbuluar pa hezitim marrëdhëniet e saj me meshkujt, ndërsa midis tyre ka qenë edhe një futbollist portugez. Ajo ka rrëfyer me detaje disa çaste intimiteti me futbollistin, ku me sa duket ka mbetur tepër e zhgënjyer.

“Ishte gati mëngjes dhe ne vendosëm që të shkonim në shtrat. Kur hoqa të mbathurat e tij pashë penisin më të vogël në jetën time. Ai kishte një mikropenis. Nëse duhej ta masturboja atë, më nevojitej një piskatore, një mikroskop dhe ‘GPS’”, rrëfen ish-ylli i filmave me pullë të kuqe.

Ndonëse nuk ia zbulon identitetin Mari Sielo Pajares zbulon të tjera detaje mbi futbollistin: “Unë kurrë nuk do ta them kush është sepse nuk dua t’ia shkatërroj jetën. Ne kemi pasur marrëdhënie disa herë. Bëhet fjalë për një futbollist muskuloz, por kur ai hoqi mbathjet, unë u trondita. E kishte aq të vogël, sa që dukej si një krimb i humbur në pyjet e Amazonës”, shkruan në librin e saj ish-pornostarja 44-vjeçare nga Madridi.