Hitin e radhës Capital T ia dedikon dashurisë më të madhe: T’kom në mend, sa herë jom larg

Capital T ka publikuar projektin më të fundit dedikuar nënës së tij.

“Fjalt e Nanës” është lançuar para disa orësh dhe është pritur shumë mirë nga publiku. Reperi tregon se premtimet që i ka dhënë i ka mbajtur.

“T’kom premtu, t’kom premtu që ni ditë ki mu krenu. Ti me mu, unë e di ti sa je munu. Je lut për mu, prej rrugëve të kqija ti m’ke pshtu. S’muj me harru, s’muj me harru nanë. T’kom në mend, sa herë jom larg e ndjen mungesën tem.“, thotë ndër të tjera reperi.

Ndërkohë pritet që Capital T të publikojë dhe një duet me Alban Skënderajn.