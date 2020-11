Mënyra e duhur se si të ‘luftoni’ me partnerin

Çdokush në një marrëdhënie afatgjatë e di se nganjëherë një lëvizje e gabuar, në dukje e vogël, mund të hapë derën e një zënke verbale të madhe. Madje, tani që mund të punoni nga shtëpia dhe kaloni më shumë kohë bashkë, ka gjasa të jenë të shpeshta ‘betejat’.

Mosmarrëveshjet janë një pjesë e shëndetshme e çdo marrëdhënieje, por nëse ne mbajmë një mburojë të zjarrtë krenarie, do t’i lërë të dyja palët të rraskapitura dhe në rastin më të keq, të lënduara.

“Ekziston një ndryshim i madh midis argumentimit dhe të qenit abuziv dhe de-konstruktiv”, tha Dr. Sanam Hafeez, neuropsikolog në New York.

Në këtë kuptim, nuk ka të bëjë me vendosjen e një ‘kunje’ apo ironie, (e cila ka të ngjarë të çojë në një shpërthim) ose të bërtasësh derisa partneri apo partnerja të heqë dorë dhe të përplasë derën. Në vend të kësaj, qëllimi është të komunikoni në mënyrë efektive, racionale: pse ndiheni ashtu si ndiheni dhe të dëgjoni perspektivën e personit tjetër.

“Lufta e mirë” nuk është një aftësi e lehtë për t’u zhvilluar, por mund të arrihet. Këto strategji të mbështetura nga ekspertët do t’ju ndihmojnë në vazhdim.

Mendohuni mirë para se të filloni një ‘betejë’

Jo gjithçka ia vlen të nxirret jashtë. Nëse është një zakon që tjetri nuk mund ta heqë, atëherë përcakto nëse në fund të fundit ia vlen energjia për të argumentuar rreth saj. Një rregull i mirë është të pyesni veten nëse çështja në fjalë vërtet ndikon në shëndetin tuaj emocional ose mendor.

“Kur flas me çifte, i këshilloj ata që të mos përqendrohen në gjërat e vogla, por t’u përmbahen çështjeve që me të vërtetë kanë ndikim në jetën e tyre si besimi, siguria emocionale, financat dhe rritja e fëmijëve”, tha Hafeez.

“Edhe në një miqësi, askush nuk është perfekt. Ndonjëherë duhet t’i pranojmë njerëzit ashtu siç janë, jo siç dëshirojmë të jenë. (Përveç nëse ata po sillen në një mënyrë që është toksike ose e dëmshme për shëndetin tonë emocional)”. Qëndroni në të tashmen!

Shmangni tundimin për të sjellë çështje të së kaluarës

Për shembull: ‘nuk ishe i mirë me mua natën e kaluar’, ose ‘e bëre të njëjtën gjë vitin e kaluar kur ishim në x vend.’ Qëndro pranë një problemi në çdo kohë, dhe përqendrohuni vetëm në çështjen aktuale.

Jepini përparësi empatisë

Pika e argumentimit duhet të jetë vetëm komunikimi pse ndiheni ashtu si ndiheni. Asnjëherë nuk është e favorshme për të poshtëruar, shpifur ose ndikuar negativisht në vetëvlerësimin e dikujt.

Nëse ndiheni jashtëzakonisht të nxehur, merrni frymë 15 minuta ose edhe disa orë për të fituar qetësinë. Kjo do t’ju ndalojë të thoni diçka lënduese.

Në vend që të thoni fjalë lënduese, praktikoni ndjeshmëri

Studimet nga Instituti Gottman tregojnë se duhen pesë ndërveprime pozitive për të kapërcyer çdo ndërveprim negativ. Me fjalë të tjera, nëse thoni diçka që është jashtëzakonisht e dëmshme, mesatarisht do të duhen pesë gjeste pozitive që të përpiqeni ta kompensoni atë. Nëse bëni një gabim ose thoni diçka lënduese, kërkoni falje me sinqeritet në atë moment.

Zhvendosni qëllimin në fitimin e gjetjes së gjuhës përbashkët

Në mes të një debati mund të duket sikur asgjë nuk është më e rëndësishme sesa të provosh se ke të drejtë dhe se je plagosur ose ofenduar në një farë mënyre. Është krejtësisht në rregull ta shprehësh se ndihesh kështu, por largohu nga përpjekja për të dalë si “fituesi”.

“Mundohuni të pyesni veten nëse është më e rëndësishme të jesh ‘i drejtë’ apo të jesh i mirë me partnerin dhe të dëgjosh perspektivën e tij,”- këshilloi Exelbert, shkruan Class.

Pranimi se të dy këndvështrimet tuaja kanë vlefshmëri – edhe nëse jeni kundër njëri-tjetrit për X temë – tregon respekt të ndërsjellë. Kjo ju humanizon të dyve në nxehtësinë e konfliktit dhe lejon ta zhvilloni diskutimin më lehtë.