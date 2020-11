PD: Rama ka hyrë në karantinë mendore, mos u habisni prej marrëzive që nxjerr nga goja

Partia Demokratike e Shqipërisë ka reaguar pas deklaratës së numrit një të Qeverisë Edi Rama se në spitalet Covid në vendin tonë nuk mungon asgjë, dhe se ofrojnë gjithçka si në spitalet në Turqi.

Përmes një video-mesazh, PD thekson se Rama ka kohë që ka hyrë në një karantinë mendore dhe nxjerr marrëzi nga goja.

“Ky burri ka kohë që ka hyrë në një karantinë mendore. Sikur të dilte pak fare nga bota e tij virtuale dhe ta shihte Shqipërinë me sytë e të varfërve, mjekëve, mësuesve, prindërve, nuk do të bëhej gazi i botës. Mos u habisni prej marrëzive që nxjerr nga goja! Do të dëgjoni pa fund nga këto deri më 25 Prill ”, thuhet në mesazhin e PD.